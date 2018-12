Hyundai stopt IONIQ Car Sharing

7 december 2018 | Iets meer dan een jaar geleden ging autofabrikant Hyundai in Amsterdam aan de slag met een unieke propositie: IONIQ Car Sharing. Een autodeelproject waarbij 100 volledig elektrische Hyundai's IONIQ in de hoofdstad werden ingezet om op een efficiƫnte manier de parkeerdruk in de binnenstad van Amsterdam te verminderen, de uitstoot van CO2 en NOX terug te dringen en tegelijkertijd klanten kwalitatief hoogstaande mobiliteit aan te bieden voor een betaalbare prijs.

Hyundai en Car4Share zijn in oktober 2017 samen met IONIQ Car Sharing begonnen. Het doel van het project was om na te gaan hoe op de meest efficiënte manier een autodeelproject in de markt is te zetten, daar zoveel mogelijk van te leren, om vervolgens een bredere inzet van autodelen als een service in Nederland te kunnen uitvoeren.

Na 14 maanden zijn alle doelstellingen ruimschoots behaald. IONIQ Car Sharing in Amsterdam heeft meer dan 100.000 ritten gemaakt en er zijn miljoenen kilometers afgelegd in Amsterdam en ver daarbuiten. De 10.000 tevreden gebruikers beoordelen IONIQ Car Sharing als uitstekend. En nog belangrijker: de ervaring die is opgedaan geeft onschatbare inzichten voor het invoeren van nieuwe mobiliteitsdienstverlening.

IONIQ Car Sharing wordt desondanks in de huidige vorm niet langer aangeboden. Daarom is besloten om uiterlijk 30 december 2018 de elektrische Hyundai's uit het Amsterdamse straatbeeld te halen. Gebruikers zijn inmiddels op de hoogte gesteld.