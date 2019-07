Hyundai prijst vernieuwde IONIQ

19 juli 2019 | Hyundai heeft de IONIQ verbeterd voor modeljaar 2020. Niet alleen uiterlijk, ook technisch en wat betreft uitrusting. De batterijcapaciteit van de vernieuwde IONIQ Electric is vergroot van 28 naar 38,3 kWh. Daardoor nam de actieradius toe tot 294 km (volgens WLTP). De vernieuwde IONIQ Plug-in Hybrid kan nu 66 km puur elektrisch afleggen (volgens WLTP).

Het uiterlijk van de IONIQ is opgefrist met onder meer vier nieuwe kleuren, een nieuw design van de voorzijde, Full LED-verlichting voor en achter, nieuw vormgegeven zijskirts en bumpers met zilverkleurige inlay en velgen in nieuwe designs. De uitrusting van de IONIQ is uitgebreid met onder meer een nieuw vormgegeven dashboard met geïntegreerde sfeerverlichting, Touch Control voor de airconditioning, een nieuw 7-inch dual cluster instrumentenpaneel, een 10,25-inch AVN-systeem of 8-inch display audio met Apple CarPlay (Android Auto-voorbereiding), Hyundai BlueLink met smartphone app en Emergency Call met SOS-knop.

De batterijcapaciteit van de vernieuwde IONIQ Electric is vergroot van 28 naar 38,3 kWh. Dat betekent dat berijders méér kilometers kunnen maken voordat ze de batterij moeten opladen. De opslagcapaciteit is met 36 procent toegenomen, wat zorgt voor een actieradius van 294 km (interne berekening op basis van WLTP-cyclus). Het vermogen bedraagt nu 100 kW (136 pk) en het koppel 295 Nm. De IONIQ Electric is standaard uitgerust met een 7,2 kW-boordlader (was 6,6 kW) voor Type 2-laden met wisselstroom. Aan een snellader van 100 kW kan de batterij in 54 minuten worden opgeladen tot 80 procent van zijn maximumcapaciteit. Aangesloten op een 50 kW laadpunt bedraagt de laadtijd 57 minuten. Aan een Wallbox thuis of aan een AC-laadpunt (wisselstroom) kost het ongeveer zes uur en vijf minuten om de batterij volledig op te laden. De batterij is ook via de zogenoemde ICCB-kabel (met In-cable Control Box) via een gewoon huishoudelijk stopcontact op te laden.

De IONIQ Hybrid en de IONIQ Plug-in Hybrid zijn beide voorzien van een 1.6 GDI viercilinderbenzinemotor met directe brandstofinspuiting. Het vermogen van deze motor bedraagt 77,2 kW (105 pk) en het koppel ligt op 147 Nm. De elektromotor in de IONIQ Hybrid levert daarbij nog eens 32 kW (43,5 pk) en een koppel van 170 Nm. De benodigde stroom komt van de lithium-ion-polymeerbatterij met een capaciteit van 1,56 kWh, die onder de achterbank is gemonteerd. De elektromotor van de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid levert 44,5 kW (60,5 pk) vermogen en een koppel van 170 Nm. De stroom komt van een lithium-ion-polymeerbatterij met een capaciteit van 8,9 kWh.

Met de 1.6 GDI-motor levert zowel de Hyundai IONIQ Hybrid als de IONIQ Plug-in Hybrid een totaal systeemvermogen van 103,6 kW (141 pk) en tot 265 Nm koppel. De elektromotor zorgt dat de IONIQ Hybrid in puur elektrische modus snelheden tot wel 120 km/uur kan bereiken. Berijders van de IONIQ Plug-in Hybrid kunnen rekenen op een puur elektrische actieradius van maximaal 66 km (berekend volgens WLTP-cyclus) dankzij de batterij met een capaciteit van 8,9 kWh. Als de puur elektrische modus is uitgeput, functioneert de IONIQ Plug-in Hybrid net als de IONIQ Hybrid. Dankzij de volledig parallelhybride aandrijving wordt de IONIQ Plug-in Hybrid aangedreven door de benzinemotor, de elektromotor of beide tegelijk. Het instelbare regeneratieve remsysteem laadt de batterij onderweg op doordat het tijdens vertragen energie terugwint. Onderweg of bij aankomst kan de bestuurder inpluggen bij een laadpunt.

Afhankelijk van de stroomaansluiting thuis of de beschikbare openbare laadpunten biedt de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid diverse keuzes voor het opladen van de batterij. Aan een Wallbox thuis of aan een AC-laadpunt (wisselstroom) kost het ongeveer 2 uur en 15 minuten om de batterij volledig op te laden. Via de zogenoemde ICCB-kabel (met In-cable Control Box) is ook opladen aan een gewoon huishoudelijk stopcontact mogelijk. Dan duurt het opladen ongeveer 4 uur. De IONIQ Plug-in Hybrid wordt standaard geleverd met een 3,3 kW lader aan boord, die de wisselstroom (AC) van het stopcontact omvormt naar gelijkstroom (DC) waarmee de batterij in de auto wordt gevoed.

De vernieuwde IONIQ is voorzien van Hyundai's BlueLink; een connected voertuigsysteem dat telematica gebruikt. In Nederland stelt BlueLink de bestuurder van de IONIQ Electric in staat via een app op de smartphone diverse functies van de auto op afstand te bedienen, zoals het (niet in alle versies van de IONIQ) bedienen van de airconditioning en het ver- en ontgrendelen van de portieren in combinatie met een 'zoek mijn auto'-functie. Met deze technologie kunnen gebruikers op afstand onder meer de status van de batterij van hun elektrische of plug-in auto checken, zodat ze weten wanneer ze die weer moeten opladen. Dankzij Hyundai BlueLink is opladen ook op afstand te plannen en uit te voeren via de app.

Verder kunnen via de app bestemmingen, locaties van parkeerplaatsen, tankstations, laadpunten en restaurants rechtstreeks naar het navigatiesysteem in de Hyundai verstuurd worden. Ook is met de app informatie over afgelegde ritten en de status van de auto te raadplegen, de toestand van essentiële onderdelen als banden, remmen, airbags en andere veiligheidsvoorzieningen. Ten slotte ontvangt de bestuurder via de app een pushbericht op zijn smartphone zodra het inbraakalarm van de Hyundai is geactiveerd.

Met de vernieuwde IONIQ introduceert Hyundai ook eCall, waarmee automatisch hulpdiensten worden ingeschakeld als de airbags in actie komen of als de noodknop boven de binnenspiegel wordt ingedrukt. Relevante informatie (over de auto, de tijd van het ongeval, de rijrichting, de airbags en impactsensorinformatie) wordt dan direct verzonden naar de lokale hulpdiensten.

Tevens is de vernieuwde IONIQ voorzien van LIVE Services als klanten ook satellietnavigatie bestellen. Bestuurders ontvangen een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst, die tot op de minuut actuele informatie aanbiedt over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan), parkeerruimte langs de openbare weg en in garages en op parkeerterreinen, actuele informatie over Hyundai-dealers in de omgeving, beschikbare laadpunten in de buurt en live POI Search.

Het optionele Audio Video Navigation-systeem geeft een grote verscheidenheid van nuttige informatie weer op de 10,25-inch touchscreen in het dashboard en bevat beschikbare Cloud-based software voor stemherkenning in zes talen (met BlueLink). De verbeterde touchscreen is aan te passen naar twee startschermen en de mogelijkheid om de weergave van widgets en iconen te wijzigen. Als aanvulling op het standaard aanwezige Apple CarPlay (en Android Auto-voorbereiding) kan de berijder van de vernieuwde IONIQ twee smartphones tegelijk verbinden om via Bluetooth-streaming te luisteren naar de muziek van beide apparaten.

Behalve de nieuwe comfortvoorzieningen bevat het interieur van de vernieuwde Hyundai IONIQ ook diverse designdetails die de uitstraling van de auto versterken. Als alternatief voor de standaard zwarte stoelbekleding hebben kopers nu keuze uit vier kleuren voor de optionele lederen bekleding: Black, Grey two-tone, Red Umber (exclusief voor IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid) en Electric Shadow (exclusief voor IONIQ Electric). Het nieuw vormgegeven dashboard is afgewerkt in de kleur Dark Chrome Accent en voorzien van geïntegreerde sfeerverlichting en een nieuw 7-inch dual cluster instrumentenpaneel.

Onder de nieuwe en brede 10,25-inch AVN-touchscreen bevindt zich het bedieningspaneel voor de verwarming en de climate control. Dit paneel is opnieuw vormgegeven en voorzien van een zacht glanzende afwerking. Met nieuwe aanraaktoetsen laten de verwarming, ventilatie en airconditioning zich intuïtief bedienen. De 8-inch display audio is voorzien van Apple CarPlay (en Android Auto-voorbereiding).

Het interieur van de IONIQ Electric is volledig vernieuwd. De standaard in deze versie aanwezige 7-inch LCD-display met hoge resolutie (optioneel voor IONIQ Hybrid en Plug-in Hybrid) is verfraaid met sfeerverlichting die de diverse rijmodi zichtbaar maken. Om het nieuwe, moderne interieurdesign te vervolmaken, zijn de onderzijde van de rechterhelft van het dashboard en de middenconsole blauw verlicht.

Aan de voorzijde zijn de vernieuwde IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid voorzien van nieuw ontworpen gaaswerk voor de radiator. Ook het front van de vernieuwde IONIQ Electric heeft een nieuw patroon op de geblindeerde grilleopening. De drie versies zijn elk voorzien van een nieuw ontworpen voorbumper met een zilverkleurige lijst langs de onderzijde, een antracietkleurige inzet in de achterbumper en dito afwerking van de dagrijverlichting aan de voorzijde. Daarmee ontstaat een verfijnde, dynamische look. De LED-dagrijverlichting en de nu ook leverbare LED-koplampen en LED-achterlichten zijn opnieuw ontworpen om de IONIQ optimaal herkenbaar te maken in de duisternis, maar ook voor extra veiligheid.

Hyundai levert de IONIQ Electric en de IONIQ Plug-in Hybrid met nieuw ontworpen lichtmetalen 16-inchwielen. Voor de IONIQ Hybrid is er keuze uit nieuwe 15- en 17-inchwielen. De vernieuwde IONIQ biedt keuze uit negen carrosseriekleuren, waarvan vier nieuwe: Fluidic Metal, Electric Shadow, Liquid Sand en Typhoon Silver. De overige leverbare carrosseriekleuren zijn: Phantom Black, Polar White, Iron Gray, Intense Blue en Fiery Red.

De veiligheidsuitrusting van de vernieuwde IONIQ omvat onder meer Front Collision Warning & Avoidance Assist met Pedestrian Detection en het nieuwe Cyclist Detection en Driver Attention Warning. Lane Keeping Assist en High Beam Assist behoren eveneens tot de standaarduitrusting. Optioneel zijn ook Lane Following Assist, dat de auto veilig in het midden van de rijstrook houdt, en Intelligent Speed Limit Warning, dat de camera in de voorzijde van de auto gebruikt en informatie van het navigatiesysteem om verkeersborden te herkennen en snelheidslimieten en inhaalverboden direct weer te geven in het blikveld van de bestuurder. Via de radarsensor meet het systeem de afstand tot de voorligger. De Smart Cruise Control met Stop&Go en Leading Vehicle Departure Alert houdt een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger aan en brengt de auto zo nodig automatisch tot stilstand en weer in beweging, afhankelijk van de omstandigheden in het verkeer. Extra opties zijn Blind-Spot Collision Warning en Rear Cross-Traffic Collision Warning.

De vernieuwde IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid zijn beide uitgerust met het Eco-Driving Assist System (Eco-DAS) om zuiniger met brandstof om te gaan. De geïntegreerde Coasting Guide analyseert de informatie van het navigatiesysteem en waarschuwt de bestuurder wanneer hij moet vertragen (bijvoorbeeld om af te slaan, een kruising over te steken of op een afrit van de snelweg). Het systeem heeft niet alleen als doel het brandstofverbruik te verminderen, maar ook het gebruik van de remmen. De Coasting Guide is te activeren wanneer de auto in de Eco-modus rijdt, bij snelheden tussen de 40 en 160 km/u.

Eco-DAS omvat verder het Predictive Energy Management-systeem dat het op- en ontladen van de batterij aanstuurt als de auto heuvelop of heuvel af rijdt, om het rendement van de batterij te optimaliseren. Wanneer het systeem te weinig spanning in de batterij voorspelt voor een rit heuvelopwaarts, dan komt de verbrandingsmotor in de IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid extra in actie om de batterij op te laden. Zodra de batterij weer voldoende spanning heeft opgebouwd, treedt de elektromotor tijdens heuvel af rijden in werking om het brandstofverbruik te beperken en energie terug te winnen door regeneratief remmen.

De vernieuwde IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid zijn beide voorzien van Adjustable Regenerative Braking in de Eco-modus, waarmee de bestuurder de intensiteit van het systeem op diverse niveaus kan instellen via de schakelpeddels. In de Sport-modus dienen de peddels uitsluitend als schakelpeddels.

Naar voorbeeld van de Hyundai KONA Electric is ook de vernieuwde IONIQ Electric met één pedaal te rijden, om de regeneratief-remmentechniek maximaal te benutten. Daarmee kan de bestuurder de auto laten versnellen en tot stilstand brengen zonder te hoeven remmen, als hij de linker schakelpeddel achter het stuur vasthoudt. Via Smart Regenerative Braking wordt automatisch het niveau van regeneratief remmen aangepast, afhankelijk van de helling in de weg en het verkeer als de IONIQ Electric in Coasting-modus rijdt.

De vernieuwde IONIQ Electric is ook uitgerust met Eco+, bovenop de standaard modi Eco, Comfort en Sport. In de Eco+-modus kan de bestuurder zijn energieverbruik beperken en de actieradius uitbreiden in onvoorziene verkeerssituaties.

Een overzicht van alle prijzen:

Hyundai IONIQ Hybrid

1.6 GDI DCT i-Motion € 27.995,-

1.6 GDI DCT Comfort € 31.395,-

1.6 GDI DCT Premium € 33.395,-

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid

1.6 GDI DCT i-Motion € 32.695,-

1.6 GDI DCT Comfort € 36.095,-

1.6 GDI DCT Premium € 38.095,-

Hyundai IONIQ Electric

i-Motion € 36.995,-

Comfort € 37.995,-

Premium € 41.495,-

Vanaf juli 2019 zijn de vernieuwde Hyundai IONIQ Hybrid en de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid leverbaar. De vernieuwde Hyundai IONIQ Electric volgt in september 2019.