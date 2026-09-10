 10 september 2026
Hyundai INSTER
Nieuws

Hyundai INSTER

Hyundai INSTER nu als Lounge

10 september 2026 - Hyundai introduceert de INSTER Lounge, de topuitvoering van het model. Daarmee bouwt Hyundai voort op het succes van de INSTER en de INSTER Cross. Met luxe en onderscheidende designelementen, hoogwaardige materialen en een flexibel in te delen interieur biedt de INSTER Lounge een nieuwe variatie. De INSTER Lounge is leverbaar vanaf 25.995 euro (incl. BTW en BPM).

De INSTER Lounge met 42 kWh-batterij is leverbaar vanaf € 25.995 (incl. BTW en BPM), de versie met 49 kWh-batterij vanaf € 27.695 (incl. BTW en BPM). Ook is er voor € 1.295 optioneel een Advanced Pack verkrijgbaar voor de INSTER Lounge, met onder meer:

Hyundai INSTER
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • Dakdragers
  • Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)
  • Elektrische bedienbare ramen met safety-functie
  • Interieurverlichting, gekleurd
  • Regensensor
  • Stoelen vóór, verwarmd
  • Stuurwiel, interactieve PIXEL LED-verlichting
  • Stuurwiel, verwarmd
  • Tweeters
  • USB-C poort achterste zitrij
  • Verlichting voorzijde, volledig LED

Deze uitvoering is voorzien van een combinatie van stof- en lederbekleding, een hemelbekleding met gebreide structuur en kleuraccenten. Een nieuw ontwikkelde grille en bumpergrille, gecombineerd met exclusieve 17-inch lichtmetalen velgen, geven de INSTER Lounge een meer zelfverzekerde uitstraling. Onderscheidende zilverkleurige beschermpanelen en zorgvuldig geïntegreerde designdetails versterken zijn visuele aanwezigheid en geven hem een sterk karakter. Dat onderscheid wordt verder benadrukt door de nieuwe exterieurkleur Glow Mint, die met de INSTER Lounge wordt geïntroduceerd. De stoelen zijn bekleed met echt leder en er zijn nieuwe luidsprekers met Kevlar-membranen.

De INSTER Lounge is leverbaar met een 42 kWh-batterij in combinatie met een elektromotor van 71 kW (97 pk), of met een 49 kWh-batterij gekoppeld aan een elektromotor van 84 kW (115 pk). Afhankelijk van de configuratie biedt hij een rijbereik tot circa 360 kilometer (WLTP) op één batterijlading.