Hyundai INSTER nu als Lounge

De INSTER Lounge met 42 kWh-batterij is leverbaar vanaf € 25.995 (incl. BTW en BPM), de versie met 49 kWh-batterij vanaf € 27.695 (incl. BTW en BPM). Ook is er voor € 1.295 optioneel een Advanced Pack verkrijgbaar voor de INSTER Lounge, met onder meer:

Automatisch dimmende binnenspiegel

Dakdragers

Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)

Elektrische bedienbare ramen met safety-functie

Interieurverlichting, gekleurd

Regensensor

Stoelen vóór, verwarmd

Stuurwiel, interactieve PIXEL LED-verlichting

Stuurwiel, verwarmd

Tweeters

USB-C poort achterste zitrij

Verlichting voorzijde, volledig LED

Deze uitvoering is voorzien van een combinatie van stof- en lederbekleding, een hemelbekleding met gebreide structuur en kleuraccenten. Een nieuw ontwikkelde grille en bumpergrille, gecombineerd met exclusieve 17-inch lichtmetalen velgen, geven de INSTER Lounge een meer zelfverzekerde uitstraling. Onderscheidende zilverkleurige beschermpanelen en zorgvuldig geïntegreerde designdetails versterken zijn visuele aanwezigheid en geven hem een sterk karakter. Dat onderscheid wordt verder benadrukt door de nieuwe exterieurkleur Glow Mint, die met de INSTER Lounge wordt geïntroduceerd. De stoelen zijn bekleed met echt leder en er zijn nieuwe luidsprekers met Kevlar-membranen.

De INSTER Lounge is leverbaar met een 42 kWh-batterij in combinatie met een elektromotor van 71 kW (97 pk), of met een 49 kWh-batterij gekoppeld aan een elektromotor van 84 kW (115 pk). Afhankelijk van de configuratie biedt hij een rijbereik tot circa 360 kilometer (WLTP) op één batterijlading.