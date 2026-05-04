Hyundai INSTER nu als Pulse Advanced

De Pulse Advanced onderscheidt zich door zijn meer uitgesproken en volwassen uitstraling. De standaard 17-inch lichtmetalen wielen geven de EV een krachtigere houding. In combinatie met privacy glass en dakrails ontstaat een ontwerp dat esthetisch sterker oogt. De dakrails vergroten de functionaliteit van de INSTER, bijvoorbeeld voor het vervoeren van fietsen, dakkoffers of werkgerelateerde lading.

Een van de meest in het oog springende toevoegingen is het glazen schuif-/kanteldak. Verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel zorgen ervoor dat bestuurders en passagiers profiteren van extra comfort tijdens koudere dagen. Daarnaast is de uitvoering optioneel zonder meerprijs leverbaar met een exclusief 'Newtro beige' interieur.

De INSTER Pulse Advanced wordt uitsluitend geleverd met de 42 kWh-batterij. De INSTER Pulse Advanced is leverbaar vanaf € 26.995 en kent bijtelling vanaf € 140 per maand. Voor zakelijk rijders is er Hyundai Operational Lease vanaf € 399 per maand (60 mnd./10.000 km/jr), terwijl particuliere rijders kunnen instappen via Hyundai Private Lease vanaf € 349 per maand (72 mnd./5.000 km/jr).