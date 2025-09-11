Hyundai INSTER nu ook als vijfzitter

De INSTER E-Motion 5-zits is uitgerust met een 42 kWh-batterij die goed is voor een theoretische WLTP-actieradius van 323 kilometer. Dat maakt hem niet alleen geschikt voor in de stad, maar ook voor langere ritten daarbuiten. De vijfzitsversie is bovendien voorzien van extra comfort en functionaliteit ten opzichte van de 4-zits E-Motion. Voor de meerprijs van € 500 betekent dat:

5 zitplaatsen

15-inch lichtmetalen velgen

Buitenspiegels met LED-knipperlichten

Regensensor

Kofferbak-afdekplank

De INSTER realiseerde een score van 4 sterren bij de Euro NCAP-tests van 2025. Standaard is het model uitgerust met een scala aan geavanceerde veiligheidssystemen, wat bijdraagt aan deze prestatie.

De leasetarieven beginnen bij € 335 per maand voor Hyundai Private Lease (o.b.v. 72 mnd./5.000 km/pj) en € 299 per maand voor Hyundai Zakelijke Lease (o.b.v. 60 mnd./10.000 km/pj). De onderhoudsinterval bedraagt 2 jaar of 30.000 kilometer. Hyundai geeft 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar garantie op het accupakket.