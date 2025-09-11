 11 september 2025
Hyundai INSTER nu ook als vijfzitter

11 september 2025 - De Hyundai INSTER is nu ook leverbaar als vijfzitter. Met deze uitbreiding speelt Hyundai in op de groeiende vraag naar betaalbare en veelzijdige elektrische auto's. De nieuwe INSTER E-Motion 5-zits staat in de showroom vanaf 24.795 euro. Met zijn opvallende design en praktische afmetingen heeft de INSTER in korte tijd een sterke positie opgebouwd in Nederland. Het model staat inmiddels op de tweede plaats in de particuliere verkoop van elektrische auto's en is ook bij zakelijke klanten populair.

De INSTER E-Motion 5-zits is uitgerust met een 42 kWh-batterij die goed is voor een theoretische WLTP-actieradius van 323 kilometer. Dat maakt hem niet alleen geschikt voor in de stad, maar ook voor langere ritten daarbuiten. De vijfzitsversie is bovendien voorzien van extra comfort en functionaliteit ten opzichte van de 4-zits E-Motion. Voor de meerprijs van € 500 betekent dat:

  • 5 zitplaatsen
  • 15-inch lichtmetalen velgen
  • Buitenspiegels met LED-knipperlichten
  • Regensensor
  • Kofferbak-afdekplank

De INSTER realiseerde een score van 4 sterren bij de Euro NCAP-tests van 2025. Standaard is het model uitgerust met een scala aan geavanceerde veiligheidssystemen, wat bijdraagt aan deze prestatie.

De leasetarieven beginnen bij € 335 per maand voor Hyundai Private Lease (o.b.v. 72 mnd./5.000 km/pj) en € 299 per maand voor Hyundai Zakelijke Lease (o.b.v. 60 mnd./10.000 km/pj). De onderhoudsinterval bedraagt 2 jaar of 30.000 kilometer. Hyundai geeft 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar garantie op het accupakket.