Hyundai maakt prijzen INSTER bekend

Standaard is de INSTER uitgerust met een 42 kWh-batterijpakket, maar er kan ook gekozen worden voor een 49 kWh-batterijpakket (Long-Range). Beide versies worden aangedreven door een enkele elektromotor die 71,1 kW (97 pk) levert in de versie met 42 kWh-batterijpakket en 84,5 kW (115 pk) in de versie met 49 kWh-batterijpakket. Het koppel is voor beide versies hetzelfde: 147 Nm.

Opladen van 10 tot 80 procent aan een DC-snellaadstation duurt onder ideale omstandigheden ongeveer 30 minuten. Ook heeft de INSTER standaard een 3-fase boordlader van 11 kW. Zijn actieradius (volgens WLTP) bedraagt in theorie tot 327 km op een enkele lading voor de versie met 42 kWh-batterijpakket. In de INSTER met 49 kWh-batterijpakket bedraagt het rijbereik tot 370 km (WLTP).

De INSTER is verkrijgbaar met keuze uit drie uitvoeringen: E-Motion, Pulse en Evolve (Sky). De E-Motion is leverbaar in combinatie met het 42 kWh- of het 49 kWh-batterijpakket, de Pulse en Evolve (Sky) zijn alleen leverbaar in combinatie met het 49 kWh-batterijpakket.

Standaardversie E-Motion

De standaardversie E-Motion is uitgerust onder meer met een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie, een In-Cabin Driver Camera, volautomatische airconditioning, cruise control met Stop & Go-functie en diverse zeer geavanceerde rijhulp- en veiligheidssystemen. Andere voorzieningen, infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

Verwarmbare achterruit

Aeroblade-ruitenwissers

Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

LED-dagrijverlichting

Laadpoort aan de voorzijde

Lichtgetinte ruiten voor en achter

11 kW on-board charger

Volautomatische airconditioning

Centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop

Elektrisch bedienbare ramen

Schakelpaddles voor regeneratief remsysteem

Shift-by-wire-kolom achter het stuurwiel

Volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch)

Apple CarPlay en Android Auto

DAB+

Navigatie

Pulse

De Pulse-uitvoering (met een meerprijs van € 1.300 ten opzichte van de E-Motion) gaat een stap verder. Die voegt daar onder meer de volgende zaken aan toe: 15-inch lichtmetalen velgen, draadloos opladen van de smartphone, een in delen verschuifbare achterbank (50:50), elektrisch bedienbare ramen met safety-functie, een multifunctioneel paneel op bestuurders- en passagiersstoel en privacy glass achter. Optioneel op de Pulse is het Winter Pack (meerprijs: € 995), met batterijverwarming en pre-conditioning, een warmtepomp, verwarmbare stoelen voorin en een verwarmbaar stuurwiel.

Evolve

De meest luxe versie van de INSTER is de Evolve, met een meerprijs ten opzichte van de Pulse van € 1.500. Deze topversie is net als de Pulse alleen leverbaar in combinatie met het 49 kWh-batterijpakket. De INSTER Evolve is uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen met 205/45 R17-banden, een stuurwiel met interactieve PIXEL LED-verlichting, een 11 kW on-board charger met Vehicle-to-Load (V2L) en dakdragers.

Optioneel op de Evolve is behalve het Winter Pack ook het Tech Pack (meerprijs: € 1.295), met Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), Blind-spot View Monitor (BVM), Digital Key (NFC Only), Parking Collision-avoidance Assist (PCA), Surround View Monitor (SVM) met 360 graden camera en Vehicle-to-Load (V2L).

Evolve Sky

De INSTER is ook verkrijgbaar als Evolve Sky (meerprijs ten opzichte van de Evolve van € 800), met als extra een schuif-/kanteldak.

Zowel buiten als binnen is gebruikgemaakt van duurzame materialen, waaronder de zwarte hoogglanslak voor het exterieur waarbij het traditionele koolstofzwarte pigment is vervangen door een kleurstof gemaakt van gerecyclede banden. In het interieur zijn gerecycled polyethyleentereftalaat (PET) uit flessen en biopolypropyleen-materiaal uit suikerriet gebruikt. De toepassing van duurzame materialen in de INSTER past bij Hyundai's merkvisie Progress for Humanity, waarbij de focus ligt op het creëren van een duurzamere toekomst voor komende generaties.