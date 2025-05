Hyundai introduceert INSTER Cross

In totaal telt de Hyundai INSTER vier uitvoeringen - E-Motion, Pulse, Evolve en INSTER Cross - en er is keuze uit verscheidene optiepakketten. De standaardversie E-Motion van de urban SUV is uitgerust met onder meer een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie, volautomatische airconditioning, cruise control met Stop & Go-functie en diverse rijhulp- en veiligheidssystemen.

De Pulse voegt daar onder meer 15-inch lichtmetalen velgen, draadloos opladen van de smartphone en het multifunctionele paneel op de voorstoelen aan toe. Ten opzichte van de Pulse is de Evolve extra uitgerust met een 11 kW on-board charger met Vehicle-to-Load-functie (V2L) en een stuurwiel met interactieve Pixel LED-verlichting.

Optiepakketten

Om de INSTER comfortabeler en slimmer te maken, zijn er voor de uitvoeringen Pulse en Evolve handige, optionele pakketten leverbaar. Zo kan de klant de INSTER helemaal afstemmen op zijn of haar wensen:

Winter Pack - alleen beschikbaar op de Pulse en Evolve (Sky): Dit pakket bevat onder meer batterijverwarming en pre-conditioning, zodat de INSTER ook in de winter snel klaar is voor vertrek. De warmtepomp zorgt ervoor dat de INSTER energiezuinig is te verwarmen. De verwarmbare stoelen en stuurwiel bieden extra comfort als het buiten koud is.

Tech Pack - alleen beschikbaar op de Evolve (Sky): Toegespitst op extra technologie en veiligheid, met slimme systemen zoals Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) en een 360 graden camera (Surround View Monitor) die helpen bij veiliger rijden en parkeren. Met de Digital Key kan de bestuurder de INSTER via de eigen smartphone openen en starten en de handige Vehicle-to-Load-functie (V2L) maakt het mogelijk apparaten op te laden met stroom uit de INSTER.

Topversie INSTER Cross

De nieuwe topversie van de INSTER is de Cross. Dankzij brede zwarte wielkastranden, robuuste sideplates en bumpers oogt deze outdoor-variant krachtig. De exclusieve exterieurkleur Amazonas Green Matte benadrukt het karakter. Ook de standaard dakrails en de 17-inch lichtmetalen velgen laten het karakter zien.

Aan de voorzijde valt de INSTER Cross op door een grote, stevige bumper die de ronde koplampen omlijst. De actieve luchtinlaten en gespierde skidplate versterken de robuuste uitstraling. Ook aan de achterzijde zorgt de INSTER Cross voor een sportieve indruk, met zijn zwarte onderbumper en de opvallende Parametric Pixel-details in de achterlichten.

Ten opzichte van de Evolve is de INSTER Cross extra uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen 'Cross' velgen met 205/45 R17-banden en batterijverwarming & pre-conditioning. Andere extra voorzieningen zijn:

Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Blind-spot View Monitor (BVM)

Cross-interieur, afwerking in stof met limegroene accenten

Cross-sideskirts, afwerking in grijs

Cross-voorbumper en -achterbumper, afwerking in grijs

Digital Key (NFC Only)

Parking Collision-avoidance Assist (PCA) - achter

Schuif-/kanteldak

Stoelen voorin, verwarmbaar

Stuurwiel, verwarmbaar

Surround View Monitor (SVM) - 360 graden camera

Vehicle-to-Load (V2L) - interieur

Warmtepomp

Elektrische prestaties

De INSTER Cross is uitgerust met een Long-Range 49 kWh-batterijpakket met een rijbereik tot maximaal 360 kilometer op een volle accu. De topsnelheid van de INSTER Cross bedraagt 150 km/u en de acceleratie van 0-100 km/u vindt plaats in 10,6 seconden. Binnen 30 minuten is de auto onder ideale omstandigheden bij een snellaadstation van 10 naar 80% opgeladen.