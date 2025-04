Hyundai INSTER is World Electric Vehicle

De bekendmaking van de uitslag vond plaats op 16 april 2025, tijdens de New York International Auto Show (NYIAS). Een vakjury van 96 autojournalisten uit dertig landen koos de INSTER tot winnaar. De World Car Awards worden wereldwijd erkend als maatstaf voor uitmuntendheid in de auto-industrie.

De vakjury prees de Hyundai INSTER om zijn design, technologie en gebruiksvriendelijkheid. Het model onderscheidt zich in het segment van sub-compacte EV's ook met zijn actieradius tot 370 kilometer in de versie met een batterijcapaciteit van 49 kWh. Dankzij snellaadtechnologie is het in theorie mogelijk om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden in circa dertig minuten.

'De Hyundai INSTER is al meteen sinds zijn introductie geliefd bij klanten; het is bijzonder dat de vakjury van de World Car Awards dit bevestigt', aldus José Muñoz, President en CEO van Hyundai Motor Company. 'De combinatie van aantrekkelijk design, een grote actieradius, rijplezier, intuïtief infotainment en technologie die door klanten gewaardeerd wordt, belichaamt de visie van Hyundai om uitzonderlijke waarde te bieden. Deze onderscheiding is een erkenning voor iedereen in de waardeketen van Hyundai die dagelijks werkt aan onze voertuigen van topkwaliteit. Onze dank gaat ook uit naar alle juryleden.'