Autotest | Iedere nieuwe generatie van de Hyundai i20 is beter dan de vorige. Dat is logisch, anders is er weinig reden om het huidige model in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Maar juist omdat de klanten zo trouw zijn, houdt Hyundai vast aan een standaard recept. Is de derde generatie van de i20 simpelweg meer van hetzelfde of is er echt nieuws te melden?

Als het om compacte auto's gaat, zijn er twee duidelijke stromingen. De ene is zo functioneel mogelijk en biedt maximaal gemak per euro. De andere kiest juist voor maximale pret binnen beperkte afmetingen en een beperkt budget. Tot nu toe behoorde de i20 altijd tot de eerste groep. De i20 was nooit lelijk, maar zeker niet karaktervol of begeerlijk.

Met de introductie van deze derde generatie van de i20 wordt die traditie doorbroken! De vormgevers hebben de compacte Hyundai namelijk meer karakter gegeven dan ooit tevoren. Voortaan heeft de i20 scherpe lijnen, een vastberaden blik en dus een sterke uitstraling. De i20 neemt zelfs een trend over uit een hoge segment: de achterlichten zijn verbonden door een lichtstrip waardoor de auto er in het donker imposant uitziet. Heel origineel is het klepje van de vulopening, dat als het ware wordt omarmd door de zijkant van het achterlicht en het lijnenspel op die manier niet verstoort, maar juist interessanter maakt.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is het met het sterke karakter en de originaliteit gedaan. In het interieur voeren grijs en zwart de boventoon. De opmerkelijk hoge kwaliteit van de gebruikte materialen maakt echter een hoop goed.

De stoelen zijn slechts deels berekend op lange bestuurders. De afmetingen zijn heel behoorlijk en de hoofdsteunen zijn zeer hoog. Echter, de rugleuning en ondersteuning voor de schouderbladen zit te laag, waardoor de testrijder "gebocheld" achter het stuur zat. Daarbij vermindert het optionele zonnedak de hoofdruimte, waardoor de zit nog ongemakkelijker werd. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van het postuur van het individu. De ruimte achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Het interieur is misschien niet zo origineel of karaktervol als het exterieur, het is wel modern. Zo zijn de klokken achter het stuurwiel vervangen door een beeldscherm en worden de meeste functies bediend via een centraal beeldscherm. Het blijft niet alleen bij een modern voorkomen: de i20 is daadwerkelijk te voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen van de grotere modellen van Hyundai. Daarmee is de i20 niet uniek, maar nestelt het compacte model zich wel in de top van het segment.

„De luxe, connectiviteit en veiligheid staan voortaan vrijwel op hetzelfde niveau als bij de grotere Hyundai i30“

Het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) is keurig verzorgd en functioneerde foutloos tijdens de testperiode. Sommige auto's geven het gevoel dat de elektronica is ontwikkeld in een laboratorium vol technici die zelden daglicht zien en auto's alleen kennen van plaatjes. Bij de i20 is dat heel anders! Wanneer de i20 met de bestuurder meedenkt of ingrijpt in het rijden (waarschuwingen, actieve veiligheid, etc.), dan is dat juist steeds op de juiste manier en op het juiste moment. Wie desondanks de voorkeur geeft aan de eigen smartphone kan deze koppelen middels Android Auto of Apple CarPlay; en ook dat werkt foutloos.

Mild hybrid

Hyundai meldt vol trots dat het auto's levert met benzine-, elektrische- en zelfs waterstof-aandrijving, inclusief diverse tussenvormen. Hoeveel van die techniek beschikbaar is, is sterk afhankelijk van het model. Bij de grote auto's geeft Hyundai veel keuze. Bij de compacte i20 is de keuze beperkt tot een standaard benzinemotor of een benzinemotor met "mild hybrid"-techniek.

"Mild hybrid" staat voor een elektrische hulpmotor die de benzinemotor een duwtje in de rug kan geven wanneer deze hard moet werken. Een mild hybrid kan niet rijden op alleen de elektromotor zoals een volledige hybride of plug-inhybride dat wel kan. Toch is het effect van de mild-hybrid techniek duidelijk merkbaar. Zo doet het start/stop-systeem zijn werk merkbaar sneller en loopt de benzinemotor net even soepeler en verfijnder dan gemiddeld.

Dat laatste is ook te danken aan de computerbediende koppeling die met de bestuurder meedenkt. Het betreft hier geen automaat, maar slechts een koppeling die door tussenkomst van de computer helpt het verbruik en de slijtage te verlagen. Wie niet weet dat deze techniek aan boord is zal er niets van merken, behalve aan de pomp (testverbruik: 5.3 liter per 100 km).

Prestaties en verbruik

Afgaande op het advies van de boordcomputer moet de motor bij voorkeur extreem laag in de toeren worden gehouden. Zelfs als bij 50 km/u de motor in de vierde versnelling al bijna afslaat, suggereert de schakelindicator dat het vijfde verzet moet worden gekozen. Wanneer gehoor wordt gegeven aan dit advies, blijkt dat de driecilinder vervolgens mooier gaat lopen! Op de snelweg kan veelal worden gereden in de zesde versnelling. Dan is het sprintvermogen nihil, maar worden het verbruik en de rijgeluiden beperkt.

Wanneer het gaspedaal juist stevig wordt ingetrapt en het toerental boven de 4500 tpm komt, toont de 100 pk / 171 Nm sterke motor een heel ander karakter. Dan is de eerst zo spaarzame krachtbron kwiek en levendig. Het maakt daarbij nauwelijks uit of voor de economische, comfortabele of sportieve modus wordt gekozen; het verschil tussen deze standen is in de praktijk minimaal.

Bij een sportieve rijstijl kan het onderstel zich ook bewijzen. De i20 is namelijk uitstekend in balans en leent zich graag voor vlot bochtenwerk. In alle andere gevallen is de nieuwe i20 even functioneel als alle voorgaande generaties. Bij een kalme rijstijl gedraagt de nieuwe i20 net zo als alle voorgaande generaties: als een onopvallende, brave en degelijke gezinsauto.

Conclusie

Is de derde generatie van de Hyundai i20 simpelweg een verbeterde versie van de vorige generatie? Of is er meer dan dat? Dat laatste! Uiteraard is de nieuwe i20 beter dan de vorige generatie, anders was het niet zinvol om het model überhaupt te ontwikkelen. De uitrusting, het weggedrag, het comfort en de motoren zijn allemaal beter dan, voorheen zodat bestaande klanten een reden hebben om een nieuwe i20 te kopen.

Maar er is meer! De vormgeving heeft een sprong vooruit gemaakt, waardoor de i20 nu meer karakter heeft dan ooit tevoren. De luxe, connectiviteit en veiligheid staan voortaan vrijwel op hetzelfde niveau als bij de grotere Hyundai i30. Op de ruimte na wordt die laatste daarom bijna overbodig gemaakt. Het belangrijkste nieuws is dat de i20 voortaan ook meer karakter toont in de rijeigenschappen. Wanneer daar om wordt gevraagd, is de i20 voortaan een vlotte en levendige auto. De i20 mag dan zijn gemaakt volgens het bekende recept, er zit nu veel meer smaak aan!

plus Uitstekend weggedrag

Vlotte en zuinige T-GDI motor

Luxe en verfijning uit een hoger segment min Voorstoelen onprettig voor grote volwassenen

Niet beschikbaar als elektrische of half elektrische auto

