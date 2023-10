Mitsubishi Colt privé leasen?

De Colt is al generatieslang bepalend voor het succes van Mitsubishi. Steeds ging de Colt met de trend mee en vormde zo het juiste product op het juiste moment. Echter, gaandeweg liepen de eisen en wensen per werelddeel steeds verder uiteen. Daarom is het steeds belangrijker om auto's op maat te maken en zeker voor de Europese markt is dat een uitdaging. Europa is relatief klein terwijl de klanten het meest veeleisend zijn. Daardoor zijn investeringen lastig terug te verdienen.

Om toch een zevende generatie van de Colt aan te kunnen bieden heeft Mitsubishi een beroep gedaan op partners. Mitsubishi, Renault en Nissan vormen samen namelijk één bedrijf. En Renault bleek de juiste auto in huis te hebben: de Clio! Voor modeljaar 2023 is de Clio gemoderniseerd, waardoor dit het juiste moment voor Mitsubishi was om het model te "adopteren".

Compacte auto

Adopteren is in dit geval een eufemisme voor overnemen, want op het logo na heeft Mitsubishi helemaal niets aangepast aan de Clio. Toch is het karakter van de Renault Clio / Mitsubishi Colt wel degelijk onderscheidend. Het model zoekt namelijk de top van het compacte segment op met een meer dan volwassen karakter. De opzet verraadt op geen enkele manier dat dit een compacte of voordelige auto is. Dat geldt zowel voor de vormgeving van het exterieur als voor de aankleding van het interieur.

Zo zijn steevast hoogwaardige materialen gebruikt (voortaan 100% vegan) en zijn de stoelen opmerkelijk groot voor een auto in dit segment, waardoor de auto ook als groot wordt ervaren. Wie graag met het rechterbeen tegen de middentunnel rust, kan deze echter als te groot en te hoog ervaren. De ruimte achterin verraadt dat de Colt nog altijd een compacte auto is. En mede vanwege de grote voorstoelen is de ruimte achterin bescheiden.

Uitrusting

Omdat de Colt is gebaseerd op de vernieuwde Clio, is de uitrusting modern en concurrerend. Centraal daarbij staat het infotainment-systeem. De functionaliteit en configuratiemogelijkheden zijn goed. Echt bijzonder is het staande beeldscherm dat vooral bij navigeren voordeel biedt. Dan is beter te zien hoe de route voor de auto zich ontwikkelt en dat is veel zinvoller dan een overzicht van de wegen rondom de auto. Bij de hier gereden "InStyle" versie zijn de klokken achter het stuur vervangen door een display. Dat heeft als voordeel dat de bestuurder kan kiezen welke informatie wanneer wordt getoond.

„De hybride-aandrijving tilt de hele auto naar een hoger niveau, terwijl het verbruik juist spectaculair daalt“

Ook op het gebied van veiligheid en bestuurdersassistentie is de Colt bij de tijd. Zo biedt het model sleutelvrije toegang, een draadloze lader voor de mobiele telefoon en ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto. Nieuwe veiligheidsvoorzieningen zijn de adaptieve cruise-control (automatisch afstand houden) en lane keeping assist (automatisch binnen de belijning op het wegdek blijven). Tijdens de test viel op dat de camera die verkeersborden leest regelmatig fouten maakt. Omdat de Colt de bestaande typegoedkeuring van de Clio deelt, hoeft de auto niet te voldoen aan de extreem strenge eisen die de Europese Unie vanaf 2024 stelt en daarom is de Colt niet bemoeizuchtig en slaat de elektronica geen paniek als de bestuurder waarschuwingen negeert.

Optioneel kan de Colt worden voorzien van een uitklapbare trekhaak, zodat deze altijd aanwezig is, maar niet altijd de achterzijde van de auto ontsiert.

1.0 turbo

Op de prijslijst staan drie krachtbronnen. Dat begint met de "1.0 MPI" die 65 pk biedt. Diezelfde "1.0 MPI"-motor is er ook met turbo, heet dan "1.0T" en levert 90 pk. De turbo (en andere aanpassingen) maken de benzinemotor niet alleen sterker, maar ook zuiniger. Daarom is de MPI-T in aanschaf weliswaar duurder, maar in gebruik voordeliger.

In de praktijk zijn de prestaties van de turbomotor goed. In de stad is de souplesse voldoende en hoeft niet continu te worden geschakeld. Op de snelweg is het toerental dankzij de zesde versnelling relatief laag en kunnen in comfort langere afstanden worden afgelegd. Op een route met zowel stadsverkeer als snelwegkilometers kwam het testverbruik uit op 6 liter per 100 km en dat is hoog voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

1.6 Hybride

Al na een paar minuten rijden met de hybride-motor lijkt de 1.0 liter motor echter een hopeloos verouderd relikwie. De Colt is namelijk ook leverbaar met een combinatie van een 1.6 liter benzinemotor en een elektromotor. Het betreft hier een volwaardige hybride die veel meer doet dan alleen een duwtje in de rug geven, zoals veel concurrenten doen (dit is geen "mild hybrid").

Net als bij iedere andere hybride wordt tijdens remmen en uitrollen bewegingsenergie omgezet in elektriciteit, zodat opladen aan een stekker niet nodig is. Heel bijzonder is dat deze hybride bestaat uit een benzine- en twee elektromotoren. De automatische versnellingsbak heeft vier verzetten voor de benzinemotor en twee voor de elektromotoren. Wegrijden doet de Colt Hybrid altijd elektrisch.

Het doel van deze complexe constructie is om zo veel mogelijk energie terug te winnen en vervolgens zo veel en zo vaak mogelijk elektrisch te rijden. Het enige nadeel van deze opzet is dat de benzinemotor op willekeurige momenten kortstondig heel veel toeren maakt om elektriciteit op te wekken. Het lijkt dan alsof de automaat vergeet te schakelen. Op dit sporadische ongemak na zijn het comfort en de prestaties heel veel beter dan die van een conventionele benzinemotor. De hybride-aandrijving tilt de hele auto naar een hoger niveau, terwijl het verbruik juist spectaculair daalt. Op een route die ideaal is voor hybrides (binnenwegen met veel start/stop verkeer), maar met vier grote volwassenen en hun bagage aan boord, kwam het testverbruik uit op een keurige 4.3 liter per 100 km.

Weggedrag

Met de hybridemotor biedt de Clio de rust en prestaties van een grotere auto. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door het onderstel. Voor een compacte auto is dat uiterst geavanceerd, waardoor de fabrikant geen compromis moest maken tussen comfort en dynamiek. In plaats daarvan weet de Colt op slecht wegdek de extremen weg te nemen, waardoor het comfort goed is en de bestuurder altijd voldoende gevoel heeft met het mechaniek om controle te houden.

Dankzij "MultiSense" kan de bestuurder kiezen voor een gewoon, sportief of economisch karakter. Dit betreft niet alleen de motor, maar ook de besturing. Het verschil tussen deze standen is duidelijk merkbaar, waarbij de economische stand tevens de meest comfortabele blijkt te zijn.

Tenslotte

De vraag die resteert is: omdat de Mitsubishi Colt en Renault Clio niet verschillen, is er dan een reden om voor het ene of het andere merk te kiezen? Het antwoord zit in de kleine lettertjes. Mitsubishi biedt 8 jaar garantie en Renault 2.

De belangrijkste factor is echter merkentrouw. Menig Colt-rijder heeft het laatste model (2004 - 2014) nooit ingeruild omdat hij/zij Mitsubishi wil blijven rijden. Dat heeft ook te maken met de inruilwaarde. Een Mitsubishi-dealer betaalt een hogere inruilprijs voor een auto van het eigen merk en dat maakt de nieuwe Colt voor trouwe klanten aantrekkelijker dan een nieuwe Clio.

Conclusie

De zevende generatie van de Mitsubishi Colt is het juiste product op het juiste moment. Dat zit zo: nadat het merk vrijwel geheel afwezig was, is het nu bezig om de markt opnieuw te veroveren. Op de lange termijn verschijnen daarom geheel nieuwe modellen. Om nu al nieuwe auto's aan te kunnen bieden, doet Mitsubishi een beroep op partners.

Een van die partners is Renault en dat heeft met de Clio een model in huis dat prima past binnen het aanbod van Mitsubishi. De Mitsubishi Colt heeft nooit een uitgesproken karakter gehad, maar was altijd een veelzijdige auto die op alle punten goed scoorde. De Renault Clio is een compacte auto die dankzij een recente facelift weer helemaal bij de tijd is. Daarom past juist de Clio prima in het aanbod van Mitsubishi!