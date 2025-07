Ford verlaagt prijs E-Transit

De Ford E-Transit is verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen. Er kan worden gekozen uit een 68 of 89 kWh-batterij en er is een 135 kW (184 pk) of 198 kW (269 pk) sterke aandrijflijn beschikbaar. Hij is standaard uitgerust met onder meer een digitale achteruitrijcamera, stoel- en stuurverwarming, automatische airconditioning en cruise control.

De E-Transit bestelauto is voortaan leverbaar vanaf € 49.425 (L2H2 68 kWh) of € 54.695 voor de L3H2 89 kWh. De E-Transit Chassis Cab is nu te bestellen vanaf € 48.675 (68 kWh) en € 52.695 (89 kWh). De nieuwe vanafprijzen zijn daarmee tot € 5.300 lager dan voorheen. Al deze prijzen zijn exclusief belastingen.

Ondernemers die hun nieuwe E-Transit bij Ford Pro willen financieren komen in aanmerking voor Financial Lease met 0,99% rente. En vanwege zijn relatief lage operationele kosten is de E-Transit via Operational Lease te rijden vanaf € 699,- per maand.

Meer laadvermogen met B-rijbewijs

Er is nog meer nieuws voor de E-Transit; de C-rijbewijs vrijstelling is goedgekeurd en gaat per 1 juli 2025 van kracht. Ondernemers kunnen met een B-rijbewijs gebruik maken van een N2 voertuig (4.250 kg GVW) waardoor het laadvermogen aanzienlijk met 750 kg verhoogd wordt. Dat betekent voor een E-Transit L2 een laadvermogen van 1.700 kg.