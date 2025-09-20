Ford Transit vestigt Guinness World Record

Ford ontving het officiële Guinness World Record-certificaat uit handen van Carl Saville, een officieel jurylid van Guinness World Records, tijdens het allereerste Transit Festival, dat werd bijgewoond door vele klanten en liefhebbers van de bedrijfswagen.

Elke deelnemende bestuurder, mag zichzelf nu officieel een recordhouder noemen. Zij ontvingen allemaal een speciaal digitaal certificaat ter herinnering aan hun bijdrage aan dit bijzondere evenement. Een van de hoofdrolspelers en een drijvende kracht achter het succes was Peter Lee, voorzitter van de Transit Van Club.

De Ford-optocht verzamelde zich bij het Ford Dunton Technical Centre in Essex, waar het bedrijf de nieuwste generaties van de Transit ontwerpt en ontwikkelt. Daarna legde de stoet een route van 46 kilometer af naar het Transit Festival bij Chelmsford City Racecourse, waar meer dan 2.500 bezoekers konden genieten van een mix van plezier, spel en activiteiten.

Er waren onder meer workshops om ondernemers te helpen hun voertuigen productiever in te zetten, sessies over belangrijke thema's zoals gereedschapsdiefstal, en trainingen over hoe social media kan bijdragen aan zakelijke groei.

De allereerste Ford Transit rolde op 9 augustus 1965 van de band. Sindsdien zijn er wereldwijd meer dan 13 miljoen exemplaren geproduceerd. De Transit Custom is al elf jaar op rij de bestverkochte bedrijfswagen in het Verenigd Koninkrijk, en al 59 jaar is de Transit of Transit Custom de populairste bedrijfswagen van het land. Ook in Nederland voert Ford Pro momenteel de verkoopranglijst aan met de Transit bedrijfswagens.