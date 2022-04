Ford start productie Pro E-Transit

De E-Transit is de volledig elektrische versie van de bestverkochte bedrijfswagen van Ford en het eerste nieuwe model van Ford Pro in Europa. Deze nieuwe organisatie belooft klanten een uitgebreid aanbod van software, oplaadtechniek, onderhoud en financiering.

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar geëlektrificeerde Fords, investeert Ford Otosan € 2 miljard en groeit de werkgelegenheid met zo'n 3.000 werkplekken. Dit alles zorgt voor een hogere productiecapaciteit, onder meer voor de nieuwe generatie Transit Custom.

In lijn met de volledig elektrische toekomst van Ford in Europa werd recent al aangekondigd dat Ford, SK On Co., Ltd. en Koc Holding een niet-bindend memorandum van overeenstemming hebben getekend voor een joint-venture in Turkije. Onder voorbehoud van een definitieve overeenkomst, willen de drie partners een van de grootste batterijfabrieken van Europa bouwen. De productie zou rond 2025 moeten beginnen, met een jaarlijkse capaciteit van 30 tot 45 gigawattuur.

Ford vestevigt zijn positie als fabrikant van bedrijfswagens in Europa en zal de Transit-modellen verder elektrificeren. Voor 2024 krijgt de E-Transit gezelschap van vier andere nieuwe volledig elektrische modellen in de Transit-familie. Dit is onderdeel van de doelstelling om voor 2035 een emissievrij modellenaanbod in Europa te hebben en CO2-neutraliteit voor alle Europese fabrieken, logistiek en toeleveranciers.

Ford Pro heeft de kwaliteiten van de E-Transit al bewezen met tests over de hele wereld. Op dit moment voert Ford ook pilots uit met klanten, met in totaal zestig preproductie-exemplaren van de E-Transit, inclusief omgebouwde modellen. Deze worden getest onder dagelijkse omstandigheden, met behulp van klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Zo kan Ford Pro zijn producten en diensten nog verder optimaliseren voor efficiëntie en productiviteit voor zijn klanten.