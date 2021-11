Ford maakt prijs E-Transit bekend

12 november 2021 | Ford heeft de vanafprijzen bepaald van de E-Transit. Met zijn bereik van 317 kilometer komt hij op een volle accu tot wel twee keer verder dan de eerste generatie elektrische bedrijfswagens. De prijzen exclusief belastingen beginnen bij 48.675 euro voor een Chassis Cabine en 49.050 euro voor een gesloten bestelauto. Door deze prijsstelling en de extra lage verbruiks- en onderhoudskosten wordt een elektrische bedrijfswagen voor veel meer ondernemers nu beter haalbaar.

De E-Transit krijgt een extra rijke standaarduitrusting en een arsenaal aan assistentiesystemen mee, bovenop een geïntegreerd gamma van software en diensten die de uptime en de gebruikskosten optimaliseren. Hij is daarnaast leverbaar met het ProPower Onboard waarmee op locatie gereedschap, lampen, laptops en bijvoorbeeld koelaggregaten van stroom kunnen worden voorzien.

Het accupakket met een bruikbare capaciteit van 67 kWh maakt een actieradius van maximaal 317 km mogelijk volgens WLTP. De E-Transit kan onder ideale omstandigheden in 34 minuten van vijftien naar tachtig procent laden met een 115 kW DC-snellader. De accu met een normale 3-fase laadpaal of Wallbox volledig opladen met de 11 kW-on board lader duurt circa 7,2 uur.

De elektrische Transit is verkrijgbaar als Bestelauto, Bestelauto Dubbele Cabine en Chassis Enkele Cabine, in diverse lengte- of hoogtevarianten. Afhankelijk van de gekozen uitvoering varieert het maximaal toelaatbaar gewicht van 3,5 tot 4,25 ton en is het laadvermogen maximaal 1.616kg (Bestelauto) of 1.967kg (Chassis Cabine). De elektromotor is leverbaar in twee versies 135 kW (184 pk) of 198 kW (269 pk) en heeft een maximumkoppel van 430 Nm.

De Ford E-Transit is te configureren als Ambiente of Trend. Beide uitvoeringen zijn fors rijker uitgerust dan de equivalente diesels. De Ambiente is standaard uitgerust met onder meer Electronic Air Temperature Control, SYNC 4 met 12-inch touchscreen3, Keyless Start, een elektrische handrem, verwarmbare stoelen, de Quickclear-voorruit en elektrisch bedien- en verwarmbare buitenspiegels. Het standaard FordPass Connect Modem biedt voor onbeperkte tijd toegang tot de diensten van FordPass Pro. Ook inbegrepen zijn een jaar lang toegang tot het FordPass-laadnetwerk en een jaarabonnement op Ford Telematics.

De Trend vult de uitrusting van de Ambiente aan met systemen die de productiviteit en veiligheid verhogen en de bedrijfskosten verlagen. Enkele voorbeelden zijn het Ford Connected Navigation System, Cruise Control, Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection, Lane Departure Warning, Lane-Keeping Aid en parkeersensoren rondom. De bestelauto uitvoering heeft ook een laadvloerbescherming.

De E-Transit is de eerste bedrijfswagen van Ford die is voorzien van het geheel nieuwe SYNC 4 infotainmentsysteem met 12-inch touchscreen. Met de nieuwe cloud-based navigatie kan SYNC 4 de meest efficiënte routes plannen en bestuurders informeren over onder meer het resterende bereik, het verkeer en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en laadstations in de buurt. De Intelligent Range-functie helpt bij het maximaliseren van de actieradius en houdt rekening met realtime informatie over de rijstijl, het weer en de omstandigheden op de weg. De stembediening zorgt er samen met Amazon Alexa voor dat bestuurders alle gewenste informatie krijgen zonder de ogen van de weg te halen. Met de over-the-air updates via Ford Power-Up blijft het systeem altijd actueel en worden regelmatig nieuwe functies beschikbaar gemaakt.

De E-Transit biedt een geïntegreerd dienstenpakket onder de naam FORDLiive dat continu wordt doorontwikkeld en de productiviteit, de uptime en de gebruikskosten verbetert, ongeacht de grootte van de vloot of de sector waarin de ondernemer actief is. Een voorbeeld is Ford Telematics, dat het eerste gebruiksjaar gratis beschikbaar is voor fleetowners.

Om stilstand tot een minimum te beperken of te voorkomen, voorziet Ford Telematics wagenparkbeheerders niet alleen van waarschuwingen over de staat van de voertuigen, maar bijvoorbeeld ook bij een lage actieradius. Met de Telematics Drive App beschikken bestuurders over een reeks werkbesparende functies, zoals de mogelijkheid om gegevens over eventuele technische issues te rapporteren, beschikbare laadpunten te vinden en eventuele kosten voorhet thuis opladen direct te laten vergoeden zonder ingewikkelde declaraties. Ford Telematics wordt medio 2022 in Nederland geintroduceerd.

Voor klanten met een kleiner wagenpark is er de FordPass Pro-app waarmee onder meer laadpunten gemakkelijk zijn te vinden, het laadniveau kan worden ingezien en onderweg kan worden betaald voor het laden.

De E-Transit staat bol van de nieuwe assistentiesystemen die enerzijds helpen om de veiligheid verder te verhogen en anderzijds de reparatiekosten tot een minimum kunnen beperken. Een voorbeeld is het Reverse Brake Assist,dat gebruik maakt van een camera en sensoren om voetgangers, fietsers en statische obstakels te detecteren bij het achteruitrijden en de E-Transit automatisch tot stilstand brengt als de bestuurder niet reageert. Bestuurders profiteren ook van een nieuwe 360-camera die via het 12-inch display in vogelperspectief zicht biedt op de omgeving van de E-Transit om obstakels te helpen vermijden bij het manoeuvreren.

De Ford E-Transit wordt in het voorjaar van 2022 bij de Nederlandse Transit Centrum dealers verwacht. De Bestelauto 350 L2 Ambiente is leverbaar vanaf Euro 49.050. De Bestelauto L2 Trend is er vanaf Euro 51.100. De prijzen exclusief belastingen van de Chassis Cabine beginnen bij Euro 48.675 voor de L3 Ambiente en Euro 50.350 voor de L3 Trend. Alle uitvoeringen zijn standaard voorzien van de 135 kW sterke elektromotor. De meerprijs van de versie met 198 kW is Euro 2.150. De prijzen van de overige uitvoeringen en optionele uitrusting worden binnenkort vrijgegeven.

