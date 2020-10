Ford kondigt 5-tons Transit aan

30 september 2020 | Ford heeft een nieuwe 5.0-tons Transit-uitvoering aangekondigd. Klanten kunnen vanaf eind oktober 2020 bij de Ford-dealer kiezen uit een bedrijfswagen met een gespecificeerde totale voertuigmassa van 5.000 kg. De meest robuuste Ford Transit ooit heeft een aantal aanzienlijke mechanische updates ondergaan en biedt klanten nu extra laadvermogen en dito veelzijdigheid

De 5.0-tons Transit betekent voor Ford een versterking van het aanbod van bedrijfswagens met een grote totale voertuigmassa. De extra 300 kg ten opzichte van de vorige meest veelzijdige Transit-variant is met name bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een zwaardere basis voor ombouwvarianten zoals kippers, ambulances, politiebusjes en minibussen met minstens 19 zitplaatsen.

Voor bedrijfswagenklanten met een 5.0-tons bedrijfswagen is het vermogen om een voertuig te kunnen ombouwen voor hun specifieke operationele behoefte vaak van cruciaal belang. Ford maakt de 5.0-tons optie beschikbaar in een reeks Transit-chassis-cabinevarianten. Klanten kunnen zo op basis van de specifieke vereisten van hun bedrijf kiezen uit drie wielbases en enkele of dubbele cabine met tot zeven zitplaatsen (inclusief de bestuurder). De maximale laadcapaciteit voor chassis-cabinevarianten is 2.886 kg1 voor carrosserieombouw en laadvermogen, hetgeen overeenkomt met een netto laadvermogen van tot wel 2558 kg indien uitgerust met een in de fabriek gemonteerde laadbakopbouw.

De Transit chassis-cabine is bedoeld voor zwaardere ombouwmogelijkheden met een open constructie zoals kippers of dropsides, hoogwerkers en voertuigtransporters. De hogere totale voertuigmassa en de optionele automatische 10-versnellingsbak maken de 5.0-tons Transit met een enkele chassis-cabine ook geschikt als basis voor hulpdiensten zoals ambulances, ME-busjes en mobiele commandovoertuigen van de politie. De chassis-cabinevarianten zijn ook geschikt voor ombouw tot minibus en voertuig voor rolstoelvervoer, waarbij het verhoogde laadvermogen en de opgewaardeerde asdruk het risico op overbelasting verminderen.

De 5.0-tons Transit is ook leverbaar als de L4 'Jumbo' bedrijfswagen met hoog dak, met een netto laadvermogen tot 2.383 kg, 15,1 m3 laadvolume en een laadvloer waar vijf Euro-pallets lading op passen. Nieuwe versterkte zijkanten ondersteunen duurzaamheid bij het vervoer van zwaardere lading; de bestaande vlakke laadvloer, vastzetpunten, geïntegreerde achterbumperopstap en een laadlengte van 4217 mm zijn gehandhaafd om het laden en vervoeren te vergemakkelijken van items met een standaardlengte, zoals buizen of planken. De Transit gesloten bestelauto is ook geschikt voor zwaardere ombouwtoepassingen, bijvoorbeeld tot politiebusjes en voor de bouw.

Alle 5.0-tons Transit-varianten zijn uitgerust met achterwielaandrijving voor optimale tractie bij volledige belading en met de Ford HDT-aandrijving. De 170 pk 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor van Ford produceert tot 390 Nm koppel om zware lasten te kunnen vervoeren en is gekoppeld aan de soepel werkende handgeschakelde 6-versnellingsbak of aan Fords automatische 10-versnellingsbak. Het grotere aantal overbrengingsverhoudingen in de automatische 10-versnellingsbak betekent dat de EcoBlue-motor in de Ford Transit optimale efficiëntie kan benaderen en voor een responsievere rijervaring kan zorgen. Door middel van realtime adaptieve schakelplanning kan de transmissie inspelen op veranderende omstandigheden, waardoor in elk rijscenario de optimale versnellingskeuze kan worden gemaakt voor prestatievermogen, brandstofverbruik of raffinement.

Het toegenomen laadvermogen van de 5.0-tons Transit vereist een opwaardering van de mechanische eigenschappen voor extra vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van onderhoud en exploitatie. Het chassis is voorzien van verbeterde naafconstructies, velgen en bredere achterbanden van 205 mm, evenals opgewaardeerde remmen op de achteras, waardoor het transport van zwaardere lading een stuk lichter gaat. Gesloten bestelauto's beschikken ook over een versterkte carrosseriestructuur en accessoires die het vervoer van zwaardere lading mogelijk maken.

Daarnaast wordt met de 5.0-tons Transit voor het eerst in Europa een achteras belastbaar tot 3.500 kg geïntroduceerd, waarvan de robuustheid en duurzaamheid al is bewezen op de Transits in Noord-Amerika. Indien uitgerust met de automatische 10-versnellingsbak, wordt er ook een nieuwe 2.100 kg zware vooras gemonteerd. Deze biedt nog eens 225 kg extra capaciteit ten opzichte van de standaardversie.

De nieuwe 5.0-tons Transit profiteert van het interieur, geavanceerde technologieën en connectiviteitskenmerken op het gebied van en bestuurdersondersteuning die in 2019 in de Transit-familie zijn geïntroduceerd. Klanten profiteren van Fords SYNC 3 infotainmentsysteem en de Upfitter Interface Module kunnen worden toegepast om verbeterde mogelijkheden te bieden voor omgebouwde voertuigen. Dit systeem verbindt ombouwelementen met voertuigboordgegevens voor optimale veiligheid en productiviteit, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een kippercarrosserie alleen kan worden gebruikt als het voertuig is geparkeerd en op de handrem staat.

De connectiviteitsvoorzieningen van Ford helpen wagenparkbeheerders ook bij het plannen van onderhoud en het bewaken van de veiligheid van het voertuig om zo voor optimale inzetbaarheid te zorgen. Tot de standaarduitrusting behoort een FordPass Connect-modem waarmee software-updates op afstand kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het aantal bezoeken aan de dealer beperkt en zijn belangrijke gegevens opvraagbaar, zoals de locatie van het voertuig, het olieverversingsmoment en de bandspanning. Dit gebeurt met de FordPass Pro-app, die is bedoeld om het voertuigbeheer te vereenvoudigen. Klanten met grotere wagenparken kunnen via FordPass Connect profiteren van voertuiggegevens van fabrikantniveau wanneer zij gebruikmaken van het Ford Telematics-systeem waarmee voor effectiever wagenparkbeheer en -optimalisatie wordt gezorgd.

