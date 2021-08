Ford E-Transit debuteert tijdens praktijkproeven

23 augustus 2021 | De Ford E-Transit is klaar om voor het eerst in de praktijk aan het werk te gaan. Een selectie van klanten met grote wagenparken gaat in aanloop naar de officiлle marktlancering in het voorjaar van 2022, de volledige elektrische bestelwagen van Ford aan de tand voelen op de Europese wegen.

De test start met tien E-Transit-prototypes die op de proef worden gesteld in verschillende intensieve praktijkscenario's bij post-, gemeente- en nutsbedrijven, alsook bij bezorgers van boodschappen in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Daarnaast is de E-Transit ook bedoeld voor zogenoemde last mile-leveringen. Tot de testpartners behoren AWB-afvalverwerking, Balfour Beatty, de gemeentelijke vloot van de stad Keulen, DHL Express in het Verenigd Koninkrijk, DPD, Norwegian Post, Ocado en Recover Nordic.

De testvloot omvat een volledige reeks van E-Transit-varianten, waaronder verschillende uitvoeringen van de gesloten bedrijfswagen tot de uitvoering met dubbele cabines en chassis-cabines, alle met een bruto voertuigmassa van 3,5 tot 4,25 ton. Ook een verscheidenheid aan gespecialiseerde E-Transits, die voldoen aan specifieke eisen om complexe operaties te kunnen ondersteunen, maken deel uit van de testvloot.

Deze praktijkproeven markeren de laatste fase in de ontwikkeling van de nieuwe Ford E-Transit, na een intensief testprogramma op de eigen testfaciliteiten van Ford. De testpartners zullen de E-Transit-prototypes gedurende zes of twaalf maanden gebruiken. Zo maakt de Ford E-Transit gebruik van dezelfde lay-out en bevestigingspunten als de reguliere Transit-modellen. Een deel van de testvoertuigen is omgebouwd, in samenwerking met het door Ford goedgekeurde Qualified Vehicle Modifier-netwerk, om de veelzijdigheid van het E-Transit-platform te demonstreren. Voorbeelden van de conversies zijn:

Gekoelde laadbak voor bezorging van boodschappen, aangedreven door 2,3 kW sterk ProPower Onboard-systeem

'Dropside' laadbakken voor constructie in combinatie met zwaailichten en/of verlichtingsbalken en gewichtssensoren

Gekooide kipper voor afvalverwijdering

Laadbak voor last mile delivery met doorloopschot en luchtvering achter

Bestelwagen voor last mile delivery met intern verlijmde bedrijfswageninrichting, doorloopschot en opklapbare springstoel.

Het E-Transit-testprogramma voor klanten is een vervolg op een eerder succesvol initiatief met de Transit Custom Plug-In Hybrid. Hierbij waren klanten betrokken die werkzaam zijn in stedelijke omgevingen. Een van de resultaten uit deze test was dat 75 procent van de meer dan 240.000 in Londen afgelegde kilometers, volledig elektrisch konden worden afgelegd. Hierdoor ontdekten de klanten dat ze met een PHEV grotendeels emissievrij konden werken.

Verdere tests in het Duitse Keulen hebben bijgedragen aan het tonen van de voordelen van een innovatieve en dynamische geofencing-technologie, een systeem dat automatisch de emissievrije EV Now-modus activeert in gebieden met bijzonder hoge luchtvervuiling om daarmee de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

