Autotest | De Puma is een compacte gezinsauto van Ford. Ondanks de naam is de Puma niet lenig of bijterig. Met het oog op het gezin zijn de rijeigenschappen goed, maar niet uitgesproken. Daar moet nu verandering in komen met de komst van de "Puma ST". Hoe hard bijt deze sportieve uitvoering van de Puma?

Een sportieve gezinsauto klinkt tegenstrijdig. Een communicatief en dynamisch karakter is immers alleen leuk voor de bestuurder. Passagiers hebben liever ruimte en comfort. Daarom is de Puma een "ST" en geen "RS". RS staat bij Ford voor compromisloze sportiviteit. Een ST is zeer sportief, maar tegelijkertijd dagelijks bruikbaar en even functioneel als het basismodel.

De Puma ST heeft daarom een opvallende aankleding, maar loopt niet vast op drempels door extreme verlaging en heeft ook geen uitbouw die de functionaliteit vermindert. De testauto is uitgevoerd in het "Mean Green", een kleur die exclusief is voorbehouden aan de Puma ST. Grote velgen (19 inch), zwarte accenten, een "splitter" (voor extra druk op de vooras) en een achterspoiler maken de ST af.

Ruimte en uitrusting

Binnenin zetten kuipstoelen de toon. Voor de testrijder zaten ze als gegoten, maar dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het postuur. Ondanks de kuipstoelen voorin, resteert achterin voldoende beenruimte voor volwassenen. De zogenaamde "megabox" onder de bagageruimte zorgt voor flink wat extra bergruimte. Door elektronica te verplaatsen is die megabox vanaf modeljaar 2021 bovendien gegroeid.

Omdat de Puma ST geen compromisloze prestatiemachine is, is geen gewicht bespaard. De Puma ST is dus voorzien van veel luxe. Een uitgebreid infotainment-systeem, achteruitrijcamera, klimaatcontrole-systeem en bestuurders-assistenten behoren allemaal tot de standaard-uitrusting. Tijdens de testperiode functioneerden al deze systemen naar behoren en liet alles zich eenvoudig en logisch bedienen.

Prestaties

Terwijl de standaard Puma is voorzien van een 1.0 liter driecilinder motor die naar keuze 125 of 155 pk levert, is de ST voorzien van een 1.5 liter motor die goed is voor 200 pk / 320 Nm. Hoe enthousiast dit vermogen wordt afgegeven, wordt bepaald met een knop op het stuurwiel.

„In de ST-modus verandert deze Puma van een brave huiskat in een bijtgraag monstertje“

In de eco-stand is de Puma ST daadkrachtig en sterk, maar niet opdringerig of vermoeiend om te rijden. Echter, zelfs in de hoogste versnelling is het toerental hoog (100 km/u = 2.500 tpm). Dat zorgt voor extra levendigheid, maar ook voor een hoog verbruik. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden in eco-modus is 1 op 14 het best haalbare.

Door te kiezen voor de sportieve of zelfs extra sportieve modus worden de reactie op het gaspedaal en het uitlaatgeluid aangepast. In de ST-modus verandert deze Puma van een brave huiskat in een bijtgraag monstertje. Dan is de Puma ST juist zeer opdringerig, klimt de motor gretig in de toeren (vanaf zo'n 5.500 tpm komt het motorvermogen goed los) en klinkt een lekkere roffel uit de dubbele uitlaatpijp om de pret te verhogen. Alhoewel de Puma ST met een sprint van 0 naar 100 km/u in 6.7 niet uitgesproken snel is, voelt de auto veel rapper dan dat.

Weggedrag

Technisch gezien is de Puma gebaseerd op de Ford Fiesta. De Fiesta is een traditionele hatchback, terwijl de Puma een SUV (Sports Utility Vehcile is). Daarom zou de Puma vanwege de hoge bouw en dus het hogere zwaartepunt in het nadeel zijn. Ford heeft hier een eenvoudige oplossing voor gevonden: de Puma is niet alleen hoger dan de Fiesta, maar ook langer en breder. Per saldo zijn de verhoudingen tussen de lengte, breedte en hoogte daarom gelijk.

Om de Puma ST nog spannender te maken voorziet Ford in op maat gemaakte banden van Michelin, stuggere achterwielophanging en stabilisatorstangen voor en achter. De schokbrekers zijn niet instelbaar (dat is te kostbaar), maar reageren door klepjes in het binnenwerk sneller op korte oneffenheden en juist trager op grotere hobbels. Het resultaat van deze aanpassingen is overduidelijk. De Puma ST is zeer stug geveerd en communiceert daarom uitstekend met de bestuurder, die daarom vanaf het eerste moment heel veel vertrouwen in de auto heeft. Omdat de Puma is bedoeld als gezinsauto is het onderstel iets minder stug dan dat van de Fiesta ST.

Een aangepaste besturing met een veel directere overbrenging maakt de Puma ST levendiger en directer. Let op: vanwege de aangepaste besturing en de grote wielen is de draaicirkel enorm voor een auto als deze.

Om er voor te zorgen dat het vermogen optimaal kan worden benut onder uiteenlopende omstandigheden, en om sportief rijden makkelijker te maken, is de Puma ST voorzien van "Torque Vectoring Control". Hiermee wordt het wiel dat de minste grip heeft en/of de kleinste afstand moet afleggen iets afgeremd om slippen te voorkomen. De testauto gaat nog een stapje verder en is voorzien van het zogenaamde "Performance Pack" met een heus sperdifferentieel. Hiermee wordt het vermogen niet beperkt, maar juist optimaal verdeeld. Ook wanneer gas wordt gegeven op het verkeerde moment (in de bocht in plaats van na de bocht, of op een verkeersdrempel) reageert de Puma ST daarom vergevingsgezind en veilig.

Conclusie

Hoe hard bijt de Ford Puma ST? Hij brult harder dan hij bijt, maar bijten doet de Puma ST zeker. Om dat iets exacter onder woorden te brengen: de Puma ST is snel, maar voelt nog sneller dan hij eigenlijk is. Het meer dan communicatieve onderstel, het gretige toeren maken van de motor en het opzwepende motorgeluid geven het gevoel dat de Puma ST onoverwinnelijk is. Juist die balans tussen veelbelovende presentatie en daadwerkelijke prestaties is kenmerkend voor de Puma ST: uitgesproken sportief, maar tegelijkertijd een deugdelijke gezinsauto.

plus Ruim en praktisch

Heel veel rijplezier min Stevig verbruik

Grote draaicirkel

Onhandig kleine buitenspiegels

Ford Puma beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 26.900,- Gebruikt

vanaf € 22.535,- Private lease

vanaf € 399,- Bijtelling

vanaf € 181,- eerste keuze

2 jaar garantie

lakgarantie 12 op voorraad

vanaf 2020

vanaf 13 km nieuwe auto

geen investering

zorgeloos rijden nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Kia Soul

"Zielsgelukkig"

Renault Captur

"Luxeproblemen"

Ford Puma

"Katje met karakter"

DS 3 Crossback

"Liefde op het eerste gezicht"