Autotest | Een SUV wordt gekozen om het stoere uiterlijk en de veelzijdigheid. Echter, in de praktijk is het uiterlijk de doorslaggevende factor. De kwaliteiten in het terrein blijken van minder belang te zijn en daarom kiest Ford een nieuwe richting met de derde generatie van de Kuga. Hoe ziet de toekomst van de avonturier van weleer er uit?

Ford heeft met de nieuwe Kuga een duidelijke keuze gemaakt. Voorheen was de Kuga zowel terreinwagen als luxe personenauto. De redactie van Autozine bedwong met de vorige Kuga zowel ruig terrein in Zuid-Europa als bittere kou rond de poolcirkel. Met de nieuwste versie niets van dat alles! Voortaan draait het om ruimte en de kwaliteiten op de openbare weg. Daarom zijn in- en uitloophoeken of bodemvrijheid niet meer van belang en dat gaf de vormgevers meer vrijheid.

Ruimte

De vormgeving van de Kuga toont veel verwantschap met de andere modellen van Ford, maar nu met de nadruk op de hoogte om maximale ruimte te kunnen bieden. En ruimte biedt de Kuga zeker! Voorin valt de hoge zitpositie op, zelfs met de stoel in de laagste stand. Daardoor heeft de bestuurder een groot gevoel van controle over de auto en natuurlijk een goed zicht over het verkeer. De ruimte achterin is bovengemiddeld goed, mede dankzij het feit dat de achterbank op rails staat. Wie nog niet overtuigd is van de kwaliteiten als gezinsauto, telt het aantal bakjes en vakjes in de cabine en is daarmee zeker overtuigd.

De uitrusting is modern en compleet, maar niet vooruitstrevend. Ook hiermee wordt duidelijk dat de Kuga is gericht op het gezin, niet op liefhebbers van geavanceerde techniek of zakelijke rijders die indruk willen maken op collega's. Dat wil niet zeggen dat de Kuga eenvoudig is, want deze middelgrote SUV is van alle gemakken voorzien. De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm, dat los op het dashboard lijkt te staan. Alleen het klimaatcontrolesysteem heeft eigen knoppen. Tevens worden functies voor de bestuurder bediend middels toetsen op het stuurwiel.

Ford's "Sync" audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt continu doorontwikkeld en krijgt daarom steeds meer functies, terwijl de bediening eenvoudiger en logischer wordt. Wie toch de voorkeur geeft aan de eigen smartphone, kan die middels Apple CarPlay of Android Auto inzetten als brein van de auto. Heel handig: Ford voorziet in USB A en USB C aansluitingen (zowel voor- als achterin de auto), zodat nieuwe en oude toestellen kunnen worden aangesloten zonder verloopstekkers. Het B&O audiosysteem heeft een aangename, heldere klank en vermoeit niet op de lange afstand.

Motoren

De Kuga wordt geproduceerd met conventionele benzinemotoren alsmede mild hybrid, standaard hybride en plug-inhybride aandrijving. Omdat de autoprijzen in Nederland sterk afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot, zijn alleen de twee uitersten hier te koop: de standaard benzinemotor zonder enige elektrische inmenging en de half elektrische plug-inhybrid. De plug-inhybrid is al eerder getest, daarom is het nu de beurt aan de conventionele benzinemotor.

Op papier heeft deze "1.5 EcoBoost" weinig meerwaarde boven de plug-inhybrid. De elektrisch geassisteerde versie is sterker, sneller, zuiniger, stiller en nauwelijks duurder in aanschaf. Toch zijn er twee redenen om te kiezen voor een conventionele motor: de niet-hybride mag een zwaardere aanhanger trekken (1.800 kg i.p.v. 1.200 kg) en is lichter waardoor het weggedrag beter is. Ongeacht de gekozen motor heeft de Kuga altijd voorwielaandrijving; vierwielaandrijving behoort tot het verleden.

De 1.5 liter benzinemotor in de testauto is afgeleid van de uiterst succesvolle 1.0 liter driecilinder die Ford al jaren toepast in de compacte modellen. Dit basisontwerp is zodanig aangepast dat de cilinderinhoud nu 1.497 cc bedraagt zodat daarmee grotere modellen kunnen worden aangedreven. Wanneer veel vermogen wordt gevraagd en de motor veel toeren maakt, is merkbaar dat dit nog steeds een 3-cilinder is. In alle andere gevallen is de 1.5 EcoBoost opmerkelijk sterk en soepel. In feite kan al bij zo'n laag toerental worden opgeschakeld, dat de suggesties van de schakelindicator onrealistisch lijken. Toch blijkt de elektronica het steeds bij het rechte eind te hebben en kan comfortabel worden gereden bij een zeer laag toerental (soms nauwelijks meer dan 1.500 tpm). De handgeschakelde zesbak schakelt zoals het hoort: licht en exact.

De prestaties van deze 150 pk / 240 Nm sterke Kuga zijn voldoende, maar niet meer dan dat. Tegelijkertijd doet de krachtbron zijn werk zo stil, dat het risico bestaat ongemerkt te hard te rijden. Dat is deels te danken aan de hier gereden "ST Line"-uitvoering, die is voorzien van extra geluidsisolatie. De testrit bestond voor de helft uit stadsverkeer en voor de helft uit snelwegen. Met een kalme rijstijl kwam het gemiddelde verbruik uit op 1 op 15.9.

Weggedrag

De Kuga met alleen een benzinemotor is 280 kg lichter dan de plug-inhybride en dat is merkbaar! Vanwege het hoge gewicht van de plug-in hybride leunt deze nadrukkelijk in de bocht en is merkbaar dat de banden moeite moeten doen om het hoge gewicht in goede banen te leiden. Daar heeft de 1.5 EcoBoost absoluut geen last van! Bovendien is de testauto ("ST-Line") voorzien van een aangepast onderstel voor een iets directere en alertere reactie op commando's van de bestuurder.

Alhoewel op het weggedrag van deze Kuga absoluut niets negatiefs is aan te merken, is het verschil met soortgelijke auto's van andere merken gering. Dat komt omdat Ford kiest voor een "lineair" weggedrag, ofwel eenzelfde reactie onder uiteenlopende omstandigheden. Dat is een tikkeltje saai, maar wel heel veilig en voorspelbaar. Precies zoals het hoort bij een gezinsauto.

Conclusie

Met de derde generatie van de Kuga is Ford een nieuwe weg ingeslagen. Niet langer is de Kuga een avontuurlijke terreinwagen. De nieuwe versie gebruikt dezelfde hoge bouw om maximale ruimte en functionaliteit te bieden. En omdat de Kuga niet langer hoeft te presteren in het terrein maar op de openbare weg, kon Ford zich geheel toeleggen op die laatste en dat komt de rijeigenschappen te goede.

Tegelijkertijd verschilt het karakter van de compacte, lage modellen van Ford. Die onderscheiden zich van de directe concurrenten met een levendig weggedrag. De Kuga daarentegen gebruikt diezelfde kwaliteiten om rust en veiligheid te bieden. In vergelijking met de plug-inhybride is de 1.5 EcoBoost merkbaar lichter en daarom juist wel dynamischer. Toch verdient de plug-inhybride de voorkeur, want die is stiller, sterker, zuiniger en voordeliger in gebruik. Alleen voor wie de Kuga inzet als trekauto of puur kiest voor de dynamiek is de 1.5 EcoBoost de betere keuze.

plus Ruim en praktisch

Prima rijeigenschappen

Moderne, rijke uitrusting min 1.5 EcoBoost heeft nauwelijks meerwaarde boven PHEV-versie

