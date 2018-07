Autotest | Ford presenteert de geheel nieuwe Focus. Daarbij heeft Ford voor een bijzondere insteek gekozen. Om tot de ideale auto te komen, namen niet de technici de beslissingen, maar de klanten. Tegelijkertijd hebben de vormgevers een geheel nieuwe huisstijl ontwikkeld. Wat heeft de ideale auto volgens de klanten van Ford te bieden?

Wat moet centraal staan bij het ontwerpen van een nieuwe auto? De vormgeving of de functie? De prestaties of het verbruik? De techniek of de prijs? Om op al die vragen een antwoord te krijgen, vroeg Ford simpelweg wat de klant wilde. Al snel bleek dat er geen eenduidig antwoord is en geen gemiddelde dat voor iedereen ideaal is.

Zo veel mensen, zo veel wensen

Om aan uiteenlopende wensen te voldoen, is de Focus voortaan beschikbaar in vier "smaken". Deze staan los van de keuze voor een hatchback of stationcar; de smaken bepalen vooral het karakter. De eerste variant is de "Titanium". Deze variant is het minst uitgesproken en is vooral bedoeld voor wie een functionele, moderne auto zoekt. De "ST-Line" (zie testverslag Focus Wagon) heeft een sportieve uitstraling en een aangepast onderstel voor een dynamischer weggedrag. De ST-Line is echter niet sneller dan de andere uitvoeringen, het sportieve zit vooral in de presentatie.

Voor wie naar luxe zoekt is er de hier gereden "Vignale". Deze is het meest weelderig aangekleed en heeft de rijkste uitrusting. De Vignale heeft grote, "gewatteerde" stoelen met chique bekleding. Het dashboard is afgewerkt met panelen met houtstructuur terwijl de bovenzijde is bekleed met dezelfde hoogwaardige materialen als de stoelen. Misschien wel het belangrijkste: de Vignale-uitvoering heeft extra geluidsisolatie en dat zorgt merkbaar voor meer comfort.

Uitrusting en ruimte

De nieuwe Focus staat op een nieuw platform, dat ongeveer even groot is als dat van de vorige Focus. Echter, de wielbasis is gegroeid (+53 mm) en daarom biedt de Focus volop beenruimte achterin. Ook met een lange bestuurder voorin resteert ruimte voor nog eens een grote volwassene achterin. Het dashboard is verder naar voren geplaatst dan voorheen en daarom is ook de ruimte voorin merkbaar toegenomen. De hoofdruimte is eveneens bovengemiddeld goed, zelfs wanneer wordt gekozen voor het optionele panoramadak.

De middentunnel is zo klein mogelijk gehouden en ook dat zorgt voor extra vrijheid voorin. Dankzij zachte panelen aan de zijkant van de middenconsole kunnen ook lange bestuurders de benen probleemloos tegen de middentunnel laten rusten. Een opvallend element bij de varianten met automatische versnellingsbak is de "e-selector". De (8-traps!) automaat wordt niet met een hendel, maar met een elegant kleine draaiknop bediend.

Dankzij gunstigere positionering van de achterruit is het zicht naar buiten vanaf de achterbank sterk verbeterd. De A-stijl daarentegen hindert het zicht schuin vooruit iets, terwijl ook de buitenspiegels een maatje groter hadden gemogen voor optimale overzichtelijkheid.

De uitrusting is helemaal van deze tijd met een uitgebreid infotainment-systeem, inclusief ondersteuning voor Apple Carplay, Android Auto én eigen apps. Optioneel is de Focus te voorzien van een "4G LTE" aansluiting, waarmee de auto een rijdende hotspot wordt (tot 10 wifi-apparaten en tot 15 meter rondom de auto).

Zelfrijdende functies

De vorige Ford Focus dankte zijn succes mede aan de vele semi-zelfrijdende functies die al beschikbaar waren op het moment dat andere merken al trots waren op een eenvoudige cruisecontrol. Inmiddels heeft de concurrentie een flinke inhaalslag gemaakt. Het antwoord van Ford bestaat uit het verfijnen van de diverse functies. Zo herkent de elektronica niet alleen voetgangers, maar ook fietsers. Dit werkt in de praktijk voorbeeldig, waarbij opvalt dat de computer fietsers al van grote afstand herkent en daarom niet op het laatste moment een noodstop maakt, maar juist geleidelijk afremt.

Terwijl de Focus bovengemiddeld goed is in het herkennen van objecten en het remmen daarvoor, heeft de elektronica moeite om de auto binnen de lijnen op het wegdek te houden. Ook wanneer de belijning duidelijk zichtbaar is, stuurt de computer zo laat dat de vangrail angstig dichtbij komt.

Veel auto's hebben meesturende koplampen die reageren op de besturing. Ford pakt dit nu slimmer aan door middels de camera te bepalen hoe de weg verloopt en al voor het insturen de lichtbundel aan te passen.

De automatische parkeerfunctie gaat verder dan alleen assisteren. De bestuurder hoeft slechts een knop ingedrukt te houden. Zolang deze knop is ingedrukt verloopt het rijden, remmen en sturen geheel automatisch. Bij achteruitrijden kan de Focus zelf remmen voor kruisend verkeer. Ook handig: de Focus kan nu volautomatisch filerijden (mits niet meer dan 3 seconden wordt stilgestaan).

„Ford heeft alle sterke punten van de vorige generaties behouden, maar gaat op al die punten flink verder“

Motoren

Ford zet vol in op slimme elektronica, maar kiest voor conventionele motoren. Het nieuwe platform heeft ruimte voor een eventuele hybride-variant, maar een plug-in hybride of geheel elektrische versie van de Focus zijn niet gepland. In plaats daarvan is de "EcoBoost"-techniek, die tot nu toe vooral werd toegepast in compacte modellen van Ford, doorontwikkeld. De EcoBoot motor is er nu ook met een inhoud van 1.5 liter, kreeg een lagere interne wrijving, een sneller reagerende turbo en cilinderuitschakeling. Afhankelijk van de gekozen variant levert de 1.5 EcoBoost motor 150 of 182 pk.

Voor de proefrit was de 150 pk sterke variant gekoppeld aan een "terughoudende" automaat. Daardoor kwam de testauto steeds aarzelend van de plek en er moest zeer nadrukkelijk worden aangedrongen om te presteren. Het karakter kan deels worden beïnvloed door te kiezen voor een comfortabele of sportieve modus, maar in de praktijk zijn de verschillen tussen deze modi minimaal. Ford verklaart dit door te stellen dat dergelijke functies te vermoeiend zijn als de karakters extreem zijn, waardoor ze helemaal niet meer zouden worden gebruikt. Daarbij geldt: hoe sterker de motor, hoe kleiner de verschillen.

De terughoudende automaat en de vele brandstofbesparende functies missen hun uitwerking niet: ondanks een zeer veeleisend parcours bestaande uit binnenwegen met veel hoogteverschillen, kwam het gemiddelde verbruik uit op 5.6 liter per 100 km. Een extra kalme rit leverde zelfs een verbruik op van 4.9 liter per 100 km, waarmee de Focus het verbruik van een hybride benadert.

Weggedrag

De Focus biedt niet alleen de keuze uit uiteenlopende karakters als het gaat om de aankleding, ook het weggedrag is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. Alle luxe (Vignale), extra ruime (stationwagon) en extra sterke (120 pk en meer) versies zijn voorzien van een geavanceerde achterwielophanging, terwijl de andere versies een standaard achteras hebben. Daarbij biedt de Focus de keuze tussen een standaard en een adaptief onderstel.

Met het standaard onderstel rijdt de Focus zoals mag worden verwacht bij Ford: de besturing is licht, maar exact en het onderstel biedt een uitstekende mix van comfort en sportiviteit. Wanneer wordt gekozen voor het adaptieve onderstel, is de mate van comfort groter terwijl de wegligging bij sportief rijden nog beter is. Daarbij geeft de Focus een ongekend groot gevoel van vertrouwen. Dat vertrouwen is niet ten onrechte, want de wegligging is zo goed dat remmen voor bochten bijna optioneel is.

Conclusie

Ford introduceert de vierde generatie van de Focus. Ford heeft alle sterke punten van de vorige generaties behouden, maar gaat op al die punten flink verder. De Focus zorgt daarmee niet voor vernieuwing in het segment en dat deed de vorige generatie juist wel. De nieuwe Focus geeft slechts een eigen invulling aan een vertrouwd concept of ontwikkelt bestaande techniek verder door.

Op twee punten onderscheidt de Focus zich nadrukkelijk van de tegenstrevers. Het eerste is het weggedrag. Dit was en is het sterkste punt van de Focus. Ford heeft het onderstel nog verder verfijnd en "drive modus" zorgt voor nog meer comfort danwel nog meer sportiviteit. Het tweede onderscheidende element zijn de vier varianten (gewoon, luxueus, sportief en avontuurlijk) waarin de Focus voortaan leverbaar is. Kortom: geen vernieuwing, wel vooruitgang. Dat is wat de klant wil, dus dat is wat de klant krijgt.