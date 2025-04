Firefly debuteert met Firefly

Het merk Firefly is geïnspireerd door vuurvliegjes: klein, wendbaar en bruisend van energie, met een symboliserende vrijheid om te bewegen en anders te zijn. Het logo van het nieuwe merk is een vliegende, gloeiende vuurvlieg die de geest van Firefly illustreert: 'freedom to glow'. De kleuren van het merk zijn een mix van 'glow', dat staat voor een levendig licht, en 'petal', dat vrijheid en gemoedsrust weerspiegelt. Het merklogo is geïnspireerd op het karakter van de vuurvlieg zelf, terwijl de drie merk-DNA-elementen 'vivid, thoughtful & solid' in alle aspecten van de auto terugkomen.

Qua formaat debuteert hij als vijfdeurs hatchback in het B-segment, de klasse van de compacte auto's. Met zijn lengte van 4 meter, wielbasis van 2,62 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,56 meter en slimme gebruik van ruimte neemt de Firefly in deze klasse echter een geheel eigen positie in tussen de B-segment hatchback-modellen.

Van voren is hij direct te herkennen aan de Firefly trio lights, een bundeling van drie halo's met standaard LED-verlichting. Samen met het ovale paneel in het front met de diagonale grille-lijnen geven ze de Firefly een herkenbaar gezicht. Die trio lights styling met het ovale paneel komt ook terug in de achterzijde, waardoor de Firefly van voor tot achter een uniek design heeft. De ovaalvorm komt overigens ook in tal van andere elementen in de hele auto terug.

De lagere delen en kunststofpanelen van de auto zijn vervaardigd uit duurzame materialen, terwijl de lange wielbasis en korte overhangen de auto een solide, gespierde houding geven die vertrouwen en zelfverzekerdheid uitstraalt. En profil is de Firefly eveneens een opvallende verschijning, dankzij een aerodynamisch gevormde daklijn inclusief een naar voren gerichte boogstijl in het dak die de auto een gevoel van voorwaartse dynamiek verlenen.

Interieur

Het ontwerp van het interieur maakt de Firefly functioneel. Zo ontbreekt voorin de traditionele centrale tunnel en kan de centrale armsteun omhoog worden geklapt, zodat de bestuurder eenvoudig naar de passagiersplek kan doorschuiven, of andersom, om aan de andere zijde in of uit te stappen wanneer men krap staat geparkeerd.

Voorbeelden van het premiumkarakter van de auto zijn het 13,2 inch grote RETINA Central Display en het 6 inch Digital Instrument Cluster, die op basis van Firefly's eigen Aster softwaresysteem werken. Andere standaarvoorzieningen zijn automatische klimaatregeling, het 7.1 Dolby Atmos sound system met 14 speakers, Apple CarPlay en Android Auto, Waterfall Ambient Lighting sfeerverlichting met een keuze uit 256 kleuren en de slimme assistent LUMO.

De diepe (voorin) heeft een inhoud van 92 liter. Daarbij biedt de frunk een afvoer zodat ook natte spullen kunnen worden vervoerd. Achterin is de reguliere bagageruimte met een inhoud van 404 liter, met een volledig neerklapbare achterbank voor extra laadruimte tot 1.253 liter. Aanvullend beschikt de Firefly over tal van opbergruimtes in het interieur, waaronder onder zitting van de passagiersstoel en onder zitting van de achterbank. Er is ook een uitneembare prullenbak.

Prestaties

In technisch opzicht is de Firefly gebaseerd op een geheel nieuw TF1 platform dat specifiek voor BEV-toepassingen is ontwikkeld. Aan de basis ervan staan een 41,2 kWh batterijpakket en een permanente magneet-synchroon elektromotor met een vermogen van 105 kW en een maximumkoppel van 200 Nm. Daarmee accelereert de Firefly in 8,1 seconden van 0-100 km/u. Bestuurders hebben voor prestaties op wens de keuze uit drie specifieke rijstanden: Eco, Comfort en Sport.

Het relatief kleine batterijpakket is mede dankzij het beperkte gewicht van de Firefly van 1.467 kg goed voor een actieradius van maximaal 330 kilometer (WLTP) en een gecombineerd verbruik van 14,5 kWh/100 km.

Standaard krijgt de First Edition introductie-uitvoering al een 3-fase 11 kW boordlader mee. Daarnaast kan de Firefly DC snelladen met een capaciteit van 100 kW, waarmee de batterij in theorie in 29 minuten van 10-80 procent wordt opgeladen. Aanvullend vertrouwt de Firefly over een automatisch regeneratief remsysteem, dat tijdens het afremmen energie opwekt en terugvoert naar het batterijpakket.

Wendbaarheid

Het achterwielaangedreven onderstel beschikt over een onafhankelijke voorwielophanging van het MacPherson-type en een 5-link constructie voor de achteras.

De Firefly is ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste Euro-NCAP 5-sterren veiligheidseisen, wat te danken is aan een sterke focus op het structuurontwerp, materiaalsterkte en passagiersbescherming. Het gebruik van extra sterk staal en aluminiumlegeringen is bepalend voor 83,4% van de carrosseriestructuur, een percentage dat meestal pas op gaat voor auto's uit het hogere segment. Met 35.700 Nm per graad is de torsiestijfheid van de carrosserie ongeëvenaard in deze klasse.

Standaard wordt de Firefly geleverd met zeven airbags voor veiligheid rondom. Inbegrepen zijn onder meer een Front Center Airbag, die voorkomt dat de voorpassagiers bij een aanrijding met elkaar in contact komen, en ultralange gordijnairbags om de bescherming van de achterpassagiers te verbeteren. Deze airbags detecteren ook wanneer de auto onverhoopt op zijn dak belandt en behouden de druk langer om secundaire verwondingen te voorkomen.

First Edition

Op termijn wordt hij leverbaar met een keuze uit twee compleet uitgeruste uitvoeringen: Select en Comfort. In Nederland debuteert de compacte elektrische auto deze zomer in een First Edition. Zo zijn navigatie, een achteruitrijcamera, zesspaaks 18 inch velgen, LED-verlichting voor en achter, verwarmbare stoelen met stoffen/pu bekleding, een verwarmbaar stuurwiel, een 7.1 Dolby Atmos sound system met 14 speakers, Waterfall Ambient Lighting sfeerverlichting, extra opbergruimte onder de voorstoel en een 3-fase 11 kW boordlader inbegrepen.

De meest luxe Comfort-uitvoering biedt op termijn extra's zoals een 1 m2 groot panoramisch zonnedak, een elektrische achterklep, een verlicht Firefly logo, microvezelbekleding voor de stoelen, elektrisch bediende voorstoelen met ventilatie- en massagefunctie, tienspaaks 18 inch velgen en een slim Firefly geursysteem.

Uiterlijk wordt de Firefly First Edition standaard uitgevoerd in de kleur lavender. Tegen een meerprijs van € 700 is hij er ook in de opvallende tinten marble, graphite, sand en vanaf augustus lava stone. Het interieur biedt daarnaast keuze uit twee kleurstellingen: obsidian donkergrijs en travertine licht-beige.

Verder wordt de Firefly standaard geleverd met 60 maanden/150.000 kilometer fabrieksgarantie, 96 maanden/160.000 kilometer garantie op het batterijpakket en een anti-corrosiegarantie van 120 maanden.

Prijs

De nieuwe Firefly First Edition is per direct te bestellen in Nederland, met tal van mogelijkheden voor aanschaf of gebruik. Particuliere klanten kunnen hem kopen vanaf € 29.900 of binnenkort via private lease rijden. Voor de zakelijke markt biedt Firefly passende maatwerkoplossingen, met een keuze voor koop, financial lease en operational lease via verschillende partners.

In Nederland is NIO verantwoordelijk voor de import-, distributie- en verkoopactiviteiten van Firefly. Voor het nieuwe merk volgt de onderneming een vergelijkbare marktbenadering als voor NIO. Dat betekent dat Firefly vanaf deze zomer naast NIO te ervaren is in de moderne NIO Houses in Amsterdam en Rotterdam, in de NIO HUB in Breukelen aan de A2 en uiteraard online.