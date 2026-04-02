Firefly is World Urban Car 2026

Daniel Jin, President van Firefly: "Het winnen van deze award draait niet alleen om de auto zelf, maar laat ook zien dat er iets verandert in hoe we ons door steden bewegen. Met de compacte en elektrische Firefly maken we stedelijke mobiliteit makkelijker en intuïtiever dan ooit tevoren."

Firefly is ontworpen in München, afgestemd op Europa, en gebouwd met een duidelijke focus op duurzaamheid en efficiency. Met zijn lengte van 4 meter en wielbasis van 2,62 meter combineert de Firefly compacte buitenafmetingen met een verrassend ruim interieur. De vijfdeurs hatchback biedt niet alleen 404 liter bagageruimte achterin en een diepe frunk van 92 liter voorin, maar ook tal van slimme opbergoplossingen en een modulaire achterbank die volledig neerklapbaar is.

De hoogwaardige materialen, het grote 13,2 inch centrale RETINA-display en de 6 inch digitale cockpit creëren een luxe, digitale en toegankelijke rijervaring. Standaard beschikt elke Firefly over zeven airbags en 24 rijassistentiesystemen: een unicum in deze klasse.

Hij is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen, waaronder de Firefly comfort met segment overstijgende voorzieningen waaronder een elektrisch bedienbare achterklep en voorstoelen die niet alleen verwarmen en ventileren, maar ook masseren. Bijzonder voor het compacte segment is ook het geïntegreerde Firefly geursysteem, voor een persoonlijke, aangename sfeer aan boord.