Firefly nu ook als Comfort

Het begint bij het exterieur, waar de Comfort herkenbaar is aan de nieuwe tienspaaks 18 inch lichtmetalen velgen. Een panoramisch glazen dak van 1 vierkante meter boven de passagiers dompelt het interieur onder in natuurlijk licht en versterkt het gevoel van ruimte. In het front prijkt het subtiel verlichte Firefly-logo, dat het merk-DNA ook in het donker zichtbaar maakt. Praktische luxe komt terug in de elektrisch bedienbare achterklep.

Binnenin heeft de Comfort indruk met een interieurafwerking van microfiber/vegan leder, beschikbaar in de kleuren obsidian donkergrijs en travertine lichtbeige. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar (10-voudig voor de bestuurder, 8-voudig voor de bijrijder) en voorzien van instelbare lendensteunen. Op warme dagen zorgt de stoelventilatie voor verkoeling, waarbij de massagefunctie op langere ritten het rijcomfort naar een hoger plan tilt. Eveneens standaard op deze uitvoering zijn de draadloze smartphone-oplader van 50 watt en de extra USB-C poort achterin.

Een bijzonder detail is het geïntegreerde Firefly geursysteem, dat via geurcapsules een persoonlijke sfeer creëert. Net als de First Edition wordt ook de Comfort standaard geleverd met een 3-fase 11 kW boordlader en de Firefly comfort heeft tevens de laadkabel type 2 als standaard.

Nu te bestellen

De Firefly Comfort is per direct te configureren en te bestellen. De eerste exemplaren arriveren medio november 2025 in Nederland. Particuliere klanten kunnen hem kopen vanaf € 32.500 of binnenkort via private lease rijden. De Firefly first edition is er vanaf € 29.900 en vanaf 399,- euro in de Private Lease. Voor de zakelijke markt biedt Firefly maatwerkoplossingen, met een keuze voor koop, financial lease en operational lease via verschillende partners.

Elke Firefly wordt standaard geleverd met 60 maanden/150.000 kilometer fabrieksgarantie, 96 maanden/160.000 kilometer garantie op het batterijpakket en een anti-corrosiegarantie van 120 maanden.