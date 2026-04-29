 29 april 2026
Firefly
Firefly

Firefly ontvangt EuroNCAP Excellence Award

29 april 2026 - Eind april hield Euro NCAP, de wereldwijd toonaangevende organisatie voor veiligheidsbeoordelingen, de eerste prijsuitreiking in China, waarbij de best presterende Chinese modellen op het gebied van veiligheid in verschillende segmenten werden bekroond. Met zijn uitmuntende veiligheidsprestaties onderscheidde Firefly zich van concurrerende Chinese merken, behaalde de eerste plaats in de categorie 'Kleine gezinsauto's' en ontving de 'Euro NCAP Excellence in Safety Award China'

Firefly heeft aangetoond dat veiligheid niet wordt bepaald door grootte. Tot op heden heeft Firefly, van de 168 voertuigen die zijn getest in de Euro NCAP-beoordelingen van 2023-2025, de hoogste score voor inzittendenbescherming behaald in alle voertuigsegmenten. Het heeft ook vijfsterrenbeoordelingen gekregen van zowel Euro NCAP als C-NCAP, evenals de hoogste beoordeling van C-IASI, waardoor Firefly 's werelds eerste compacte auto is die een "triple grand slam" in veiligheidsbeoordelingen heeft behaald.

Firefly Firefly

Voortbouwend op de veiligheidstechnologieën van NIO heeft de Firefly een zogenaamd "zesdimensionaal veiligheidssysteem" ontwikkeld dat actieve veiligheid, passieve veiligheid, batterijveiligheid, gezondheidsveiligheid, materiaalveiligheid en gegevensprivacy en -beveiliging omvat.