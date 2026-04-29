Firefly ontvangt EuroNCAP Excellence Award

Firefly heeft aangetoond dat veiligheid niet wordt bepaald door grootte. Tot op heden heeft Firefly, van de 168 voertuigen die zijn getest in de Euro NCAP-beoordelingen van 2023-2025, de hoogste score voor inzittendenbescherming behaald in alle voertuigsegmenten. Het heeft ook vijfsterrenbeoordelingen gekregen van zowel Euro NCAP als C-NCAP, evenals de hoogste beoordeling van C-IASI, waardoor Firefly 's werelds eerste compacte auto is die een "triple grand slam" in veiligheidsbeoordelingen heeft behaald.

Voortbouwend op de veiligheidstechnologieën van NIO heeft de Firefly een zogenaamd "zesdimensionaal veiligheidssysteem" ontwikkeld dat actieve veiligheid, passieve veiligheid, batterijveiligheid, gezondheidsveiligheid, materiaalveiligheid en gegevensprivacy en -beveiliging omvat.