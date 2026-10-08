Firefly geeft korting op auto's uit voorraad

De Firefly first edition is na zijn introductie onveranderd in het gamma gebleven en is standaard rijk uitgerust, met onder meer automatische airconditioning, verwarmbare voorstoelen, een verwarmd stuurwiel, LED-verlichting voor en achter, Apple CarPlay, het LUMO voice-assist systeem en een premium 7.1 Dolby Atmos geluidssysteem met 14 speakers. Met de tijdelijke voorraaddeal is hij nu te rijden vanaf € 25.900.

Firefly Comfort

De Firefly Comfort is standaard voorzien van een panoramisch glazen dak van 1 vierkante meter, een elektrisch bedienbare achterklep en elektrisch bedienbare voorstoelen met ventilatie én massage. Een bijzonder detail is het geïntegreerde Firefly geursysteem, dat via geurcapsules een persoonlijke, aangename sfeer creëert - afgestemd op het moment of de stemming.

Prijzen

De Firefly First Edition en Comfort met voorraaddeal zijn per direct uit voorraad te rijden, zolang die voorraad strekt. Firefly is te ervaren in de NIO Houses in Amsterdam of Rotterdam en in de NIO Hub in Breukelen.

Elke Firefly wordt standaard geleverd met 60 maanden/150.000 kilometer fabrieksgarantie, 96 maanden/160.000 kilometer garantie op het batterijpakket en een anti-corrosiegarantie van 120 maanden.