Firefly
Firefly werkt samen met Kiss FM
9 november 2026 - Firefly stelt twee elektrische Firefly's beschikbaar aan KISS FM voor promotionele activiteiten. De samenwerking tussen het automerk en de radiozender werd op 5 november gepresenteerd in NIO House Amsterdam. De auto's zijn voorzien van opvallende KISS FM-stickers en worden ingezet bij evenementen en festivals.
Het promotieteam van KISS FM gebruikt de Firefly's om de radiozender en het automerk gezamenlijk onder de aandacht te brengen. Zo ontmoet KISS FM luisteraars en bezoekers buiten de studio, terwijl Firefly zichtbaar is op locaties waar muziek, entertainment en beleving samenkomen.
De volledig elektrische Firefly biedt ruimte aan vijf personen en heeft een actieradius tot 330 kilometer (WLTP). Snelladen kan met maximaal 100 kW, waarmee de batterij onder optimale omstandigheden in circa 29 minuten van 10 naar 80 procent wordt opgeladen. Het model is daarnaast voorzien van een audiosysteem met veertien luidsprekers en Dolby Atmos.