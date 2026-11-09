Firefly werkt samen met Kiss FM

Het promotieteam van KISS FM gebruikt de Firefly's om de radiozender en het automerk gezamenlijk onder de aandacht te brengen. Zo ontmoet KISS FM luisteraars en bezoekers buiten de studio, terwijl Firefly zichtbaar is op locaties waar muziek, entertainment en beleving samenkomen.

De volledig elektrische Firefly biedt ruimte aan vijf personen en heeft een actieradius tot 330 kilometer (WLTP). Snelladen kan met maximaal 100 kW, waarmee de batterij onder optimale omstandigheden in circa 29 minuten van 10 naar 80 procent wordt opgeladen. Het model is daarnaast voorzien van een audiosysteem met veertien luidsprekers en Dolby Atmos.