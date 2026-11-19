"Compacte auto's worden vaak gezien als een compromis. Firefly is juist opgericht om met die gedachte te breken", zegt Daniel Jin, Senior Vice President van NIO en President van Firefly. "Met de halo-serie gaan we een stap verder door design nog meer centraal te stellen. Dat we de nieuwe Haven hier in Noorwegen presenteren, onderstreept hoe belangrijk Europa is voor Firefly."

Firefly Haven | Firefly presenteert Haven

Een eigen wereld in groentinten

Voor 2026 staat het thema 'inner glow' centraal. Dit thema speelt in op de behoefte aan rust en ontspanning in een wereld waarin steden steeds drukker worden en het dagelijks leven steeds hectischer. Het design van deze speciale editie is opgebouwd rond een rijk maar ingetogen palet van kenmerkende groentinten. Dit geeft de Firefly Haven een rustige, subtiele uitstraling met een gevoel van harmonie.

Het exterieur is uitgevoerd in de exclusieve metallic lakkleur 'calm green', die afhankelijk van de lichtinval varieert in tint en diepte. De verlichte logo's aan de voor- en achterzijde en de naafkappen van de wielen zijn uitgevoerd in 'light green'. Dit wordt gecombineerd met nieuw ontworpen tweekleurige lichtmetalen velgen en zwarte accenten aan de onderzijde van de carrosserie. Samen zorgen deze elementen voor een zelfverzekerde en evenwichtige uitstraling.

"Bij de Haven gaat het niet om het toevoegen van decoratie", zegt Kris Tomasson, Senior Vice President of Design en Global Brand Officer bij NIO Inc. "Een premium uitstraling ontstaat wanneer kleur, materiaal, tactiele beleving en functionaliteit op een consistente manier samenkomen. De Haven is onmiskenbaar Firefly, met een unieke uitstraling."

Firefly Haven | Firefly presenteert Haven

Ook in het interieur komt het kleurconcept van de Firefly Haven naar voren. De hoofdkleur 'calm green' zorgt voor een open en ontspannen sfeer, terwijl het contrasterende 'dynamic green' terugkomt in de metallic bedieningselementen op de portieren, het stuurwiel, de stuurkolomhendels en de omlijsting van het display. Daarnaast zijn veertien details, waaronder het stuurwiel, de veiligheidsgordels en de stiknaden van de stoelen, voorzien van subtiele accenten in 'light green'.

Voor de schouderdelen van de stoelen, de armsteunen in de portieren en het dashboard is gekozen voor een zachte textielmix in de kleur 'moss grove'. Deze hoogwaardige, gerecyclede Urbanite-stof is vervaardigd met een speciale mélange-weeftechniek, die het materiaal een natuurlijke structuur en een warme uitstraling geeft.

Het interieur is verfijnd met exclusieve reliëfdetails op de hoofdsteunen en deurpanelen, een speciaal ontworpen serie-embleem en de displayachtergrond 'green realm'. In totaal telt de Firefly Haven zo'n dertig unieke designdetails die samen zorgen voor een harmonieus en onderscheidend geheel.

Leverbaar vanaf het voorjaar van 2027

De Firefly Haven is binnenkort te bestellen en de eerste exemplaren worden in het voorjaar van 2027 in Nederland verwacht. De prijzen en specificaties worden op een later moment bekendgemaakt.