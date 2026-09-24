NIO, Firefly en Moobi werken samen

NIO en Moobi bouwen stapsgewijs aan een landelijk dekkend servicenetwerk. Zo kunnen NIO en Firefly klanten voor service en onderhoud steeds dichter bij huis terecht.

De samenwerking wordt afgetrapt tijdens de EV Experience, die van 24 tot en met 26 september wordt gehouden op Circuit Zandvoort. NIO, firefly en Moobi presenteren zich daar gezamenlijk. Speciaal voor het evenement heeft Moobi twee Firefly's voorzien van Moobi-stickers. Ze zijn te ervaren op de stand van Moobi en op het circuit voor proefritten.