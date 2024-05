De meeste SUV's (Sports Utility Vehicles) worden gekocht om het uiterlijk en daarom maken fabrikanten veel werk van de vormgeving. Een hogere prijs of beperkte mogelijkheden in het terrein worden daarbij graag voor lief genomen. Bij de Dacia Duster ligt dat anders! Of beter gezegd: lag dat anders. Tot de komst van deze derde generatie straalde de Duster eenvoud en functionaliteit uit. Bij de Duster staan ruimte, bodemvrijheid (217 mm), in- en uitloophoeken (31 en 36 graden) nog steeds centraal, maar de vormgeving speelt nu ook een belangrijk rol.

Binnen een no-nonsense huisstijl van Dacia heeft de nieuwe Duster een moderne en zelfverzekerde uitstraling gekregen. De achterportieren zijn zelfs "verstopt" voor een fraaie aanblik en profil. De variant met vierwielaandrijving heeft andere bumpers dan de conventionele versies om nog steilere hellingen te kunnen bedwingen.

Ruimte

De nieuwe Duster is een fractie kleiner dan de vorige, maar belooft desondanks meer binnenruimte. Dat is te danken aan een modern platform, waardoor de hoofd- en beenruimte prima zijn. Ook de bergruimte in het interieur alsmede de bagageruimte (groot genoeg voor een golftas) zijn goed voor een auto van deze omvang. De stijl van de cabine past bij het avontuurlijke karakter: alles is groot, grof en stevig. De vloermatten van de testauto zijn van eenvoudig afwasbaar kunststof en hebben hoge opstaande randen. Om het avontuur compleet te maken is een kampeerset leverbaar. Daarmee veranderen de achterbank en bagageruimte in een bed en kan een tent aan de Duster worden bevestigd die precies op maat is.

„Tijdens proefjes op een onverhard terrein met forse hellingen en diepe kuilen presteerde de Duster daarom minstens zo goed als veel duurdere terreinwagens“

Zoals gebruikelijk bij Dacia gaat de uitrusting met de tijd mee. De uitrusting is echter niet innovatief, want dat zou de auto onnodig kostbaar maken. Op basis van techniek van het moederbedrijf (Renault) biedt Dacia drie opties aan: een houder voor een smartphone, een beeldscherm om een smartphone op aan te sluiten (via Apple CarPlay of Android Auto) en een volwaardig infotainment-systeem. Deze laatste heeft een ongebruikelijk eenvoudige opzet, waardoor het minder geavanceerd lijkt maar in feite makkelijker is te bedienen dan gemiddeld.

Omdat dat verplicht is vanaf 2024, straft de Dacia iedere fout of slordigheid van de bestuurder af, ook als dat eigenlijk de schuld van de elektronica is (bijvoorbeeld omdat verkeersborden voor parallelwegen of afslagen worden gelezen). Omdat Dacia weet dat dit irritant is, kunnen de systemen eenvoudig worden uitgeschakeld.

Motoren

De Duster staat op hetzelfde platform als de andere recente modellen van Dacia en deelt daarom ook de motoren. Op de prijslijst staan een volwaardige hybride, mild hybrids en motoren op LPG. Voor deze test is gereden met de "TCe 130" mild hybrid, waarbij de naam wijst op het vermogen van 130 pk / 250 Nm. Dankzij een kleine elektromotor biedt de mild hybrid iets meer souplesse dan een conventionele motor. Bovendien assisteert de elektromotor wanneer de benzinemotor hard moet werken en dat verlaagt het verbruik. Opladen gebeurt tijdens het remmen en uitrollen, daarom is het niet nodig om op te laden aan een stekker.

In de praktijk zijn de prestaties van de TCe 130 goed. Wel is altijd een duidelijke roffel van de driecilinder motor hoorbaar. De handgeschakelde versnellingsbak laat zich gemakkelijk bedienen en wanneer de motor onverhoopt afslaat (de testredacteur rijdt nog zelden auto's met handbak en begint het langzaam te verleren), start deze automatisch weer dankzij het start/stop-systeem.

In vergelijking met de volwaardige hybride voelt de mild hybrid lichter en meer natuurlijk. De hybride biedt daarentegen beduidend meer souplesse en betere prestaties tegen een lager verbruik. Bovendien is de hybride een viercilinder, waardoor de loop rustiger en stiller is.

Rijeigenschappen

De meeste moderne SUV's worden louter om het uiterlijk gekocht en zien in hun bestaan hoogstens een nat grasveld. Fabrikanten richten zich daarom volledig op de rijeigenschappen op de openbare weg. De Duster daarentegen is bedoeld als echte terreinwagen. Ook de varianten met tweewielaandrijving hebben lange veerwegen en wielen met kleine velgen en banden met hoge wangen. Het weggedrag is daarmee nog altijd voldoende, maar de "life style" modellen van de concurrentie rijden als personenauto's terwijl de Duster altijd het karakter van een terreinwagen heeft. De besturing is licht en gevoelloos, tussen sturen en koers veranderen zit enige tijd en de Duster helt iets over in de bocht.

Dat geldt nog sterker voor de versie met vierwielaandrijving, want die heeft speciale banden en zelfs een aangepaste achterwielophanging. Bovendien beschikt de "4x4" over off-road programma's. Met een draaiknop op de middentunnel kan worden geselecteerd in welk type terrein wordt gereden en vervolgens doet de computer de rest. Dankzij camera's rondom is het eenvoudig om hellingen in te schatten of obstakels te zien zonder uit te stappen. Tijdens proefjes op een onverhard terrein met forse hellingen en diepe kuilen presteerde de Duster daarom minstens zo goed als veel duurdere terreinwagens.

Conclusie

De derde generatie van de Dacia Duster is ruimer, geavanceerder en moderner vormgegeven dan voorheen. Voortaan zijn mild hybrid en volwaardige hybride motoren leverbaar waarmee de Duster comfortabeler en zuiniger is. Rekening houdende met deze vooruitgang is de prijs minstens zo scherp als voorheen.

Dus rest de vraag: hoe capabel is de derde generatie van de Dacia Duster! Heel capabel! Toen de eerste Duster op de markt verscheen, had Dacia een beperkt programma. Inmiddels levert Dacia de verstandige Sandero, de efficiënte Spring en de ruime Jogger. Daarom kon de nieuwe Duster nog meer terreinwagen worden dan voorheen. Dat blijkt niet alleen uit de vormgeving, maar ook uit de techniek. Voortaan heeft de Duster off-road programma's en camera's rondom waarmee terreinrijden makkelijk wordt gemaakt.

De aandrijflijn is niet zo geavanceerd als die van duurdere terreinwagens, maar in de praktijk komt de Duster heel ver. En als we tenslotte een geheimpje mogen verklappen: na instructies van Dacia op een afgesloten terrein met een vierwielaangedreven Duster is de rest van de proefrit verreden met een tweewielaangedreven auto. Dat avontuur vond deels plaats in een natuurgebied. De foto's bij dit verslag bewijzen dat ook de standaard Duster dankzij de bandenkeuze, bodemvrijheid, in- en uitloophoeken al heel ver komt.