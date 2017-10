Autotest | De meeste sports utility vehicles, ofwel SUVs, worden gekocht om het uiterlijk. Ze zijn stoer, sterk en avontuurlijk. Maar Citroën zou Citroën niet zijn als het merk niet zou laten zien dat het ook anders kan. Maak kennis met de Citroën C3 Aircross, de SUV die alles net even leuker maakt.

Eerst wat verwarring wegenemen. De naam "C3 Aircross" doet vermoeden dat dit een avontuurlijke variant van de Citroën C3 is. Dat is niet het geval. De C3 Aircross staat op een geheel eigen platform en is alleen in naam verwant met de C3.

Tevens lijkt de naam te impliceren dat de C3 Aircross in de pikorde van Citroën onder de C4 Cactus staat, maar in feite hebben beide auto's dezelfde lengte en dezelfde wielbasis. De C4 Cactus is echter bedoeld als no-nonsense vervoermiddel. De C3 Aircross is juist een pretauto en geeft dankzij de grotere mate van verfijning een volwassener gevoel.

Maar... tegelijkertijd is de C3 Aircross heerlijk speels! Want terwijl andere SUVs inzetten op groot en indrukwekkend, kiest Citroën voor vrolijk, levenslustig en origineel. Dat laatste is te danken aan de vele uitdossingen waarin de C3 Aircross kan worden geleverd. Zo is de testauto uitgevoerd in "zand beige" met oranje accenten. Let op de strepen op de achterste zijruit; die zijn afgeleid van de Citroën BX uit de jaren '80.

Ruimte

En de pret eindigt niet bij het exterieur. Het interieur is weliswaar iets degelijker en "verstandiger", maar dankzij kleurige accenten is de C3 Aircross alles behalve saai. Zo is het interieur van de testauto sober grijs met zwart, maar een paar welgemikte oranje accenten doorbreken de sleur. Ronduit fraai is de baan van ruwe grijze stof over het dashboard; op de plek waar andere merken traditioneel glimmende pianolak of chique wortelnotenhout zouden gebruiken. De vierkante knop op de versnellingshendel is lekker anders én ligt op de koop toe prettig in de hand.

In een paar gevallen ging vorm echter voor functie. De voorstoelen zien er geweldig uit, maar blijken onprettig op de lange afstand. Bovendien betekent verstellen in hoogte in de praktijk verstellen van hellingshoek. In de hoogste stand wordt de bestuurder daarom bijna uit de stoel gekieperd. Vanwege de vorm van de voorstoelen blijft achterin weinig beenruimte over. Zelfs wanneer de verschuifbare achterbank in de achterste stand staat, is de ruimte achterin matig.

Met de achterbank in de voorste stand is de beenruimte achterin nihil, maar dan neemt de bagageruimte toe tot een forse 520 liter. Ook heel slim: de rugleuning van de voorstoel kan worden opgeklapt, waarna de C3 Aircross objecten tot 2 meter 40 kan vervoeren.

Uitrusting

Indien wordt gekozen voor de juiste opties, biedt de C3 Aircross alle actieve veiligheidssystemen die op dit moment gangbaar zijn. Denk daarbij aan een camera die verkeersborden leest, een waarschuwing wanneer andere auto's te dicht worden genaderd, automatisch grootlicht en een waarschuwing bij het onbedoeld overschrijden van de belijning op het wegdek.

Een aantal typische Citroën-voorzieningen, zoals een panoramisch voorruit en stootkussens aan de zijkant van de auto, zijn niet beschikbaar op de C3 Aircross. Dat komt omdat ze niet passen bij het karakter van de auto. Zo maakt een panoramisch voorruit een groot zonnedak en de sierlijke dakrails onmogelijk. Met "airbumps" (stootkussens" op de portieren) zou de C3 Aircross minder hoog lijken.

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is modern en compleet. Het optionele hifi-systeem klinkt krachtig en helder, maar recent geïntroduceerde modellen van andere merken bieden nóg beter geluid. Dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto integreert de C3 Aircross perfect met de mobiele telefoon en is de auto klaar voor de toekomst.

Benzine

Citroën voorziet de C3 Aircross van inmiddels overbekende motoren die ook in andere modellen van het merk zijn te vinden. De fijnste daarvan is zonder enige twijfel de 1.2 liter benzinemotor. Deze driecilinder motor laat een sportieve roffel horen wanneer sportief wordt gereden en is juist aangenaam stil wanneer kalm wordt gereden.