Autotest | De Citroën C3 AirCross is een compacte SUV waarbij de nadruk ligt op het uiterlijk en de prijs. Die twee zaken zijn echter aan verandering onderhevig. Met de komst van nieuwe techniek liggen de standaarden steeds hoger. Nieuwe emissie-eisen beïnvloeden de CO2-uitstoot en dat is weer bepalend voor de prijs. Kortom: het is tijd voor een facelift van de C3 AirCross!

Compacte SUV's (Sports Utility Vehicles) zijn bijna altijd bedoeld als "life style" auto's. Ze zien er stoer uit, maar zijn niet echt geschikt voor gebruik in het terrein. De techniek is niet ontworpen voor terreinrijden en het koetswerk is niet ontworpen op maximale bodemvrijheid en grote in- en uitloophoeken. In plaats daarvan wordt gekozen voor een aansprekend uiterlijk.

En hier verschilt de C3 AirCross van andere compacte SUV's. Ook bij de Citroën draait het om het uiterlijk, maar de C3 AirCross is wel degelijk in de hoogte gebouwd. De vormgevers hebben juist daar gebruik van gemaakt en geven de auto voor modeljaar 2022 een stoerdere en meer volwassen uitstraling. Dat past niet alleen beter bij het concept, maar ook bij recent geïntroduceerde modellen van Citroën.

Volgens Citroën maken veel klanten gebruik van de mogelijkheid om de auto aan te kleden met speciale kleurcombinaties, contrasterende accenten, patronen op de achterste zijruiten en bijzondere velgen. Daarom zijn voor modeljaar 2022 nog meer mogelijkheden beschikbaar, zowel voor het exterieur als voor het interieur. Zo zijn er diverse "ambiances" die niet alleen bepalend zijn voor de uitrusting, maar ook voor de sfeer. De testauto is uitgevoerd in de nieuwe kleur "Voltaic Blue" met een "Urban Blue" interieur. Daarnaast is gekozen voor een zwart dak en zwarte spiegelkappen in combinatie met zilverkleurige velgen.

Ruimte en uitrusting

Met de meest recente modellen legt Citroën, meer dan voorheen, de nadruk op comfort. Alhoewel een facelift in de regel geen grote wijzigingen mogelijk maakt, behoren nieuwe stoelen een een modernere uitrusting wel degelijk tot de mogelijkheden.

Daarom is ook de C3 AirCross voortaan te voorzien van zogenaamde "Advanced Comfort" stoelen. Deze bestaan uit meerdere lagen schuim. De bovenste laag is zacht voor comfort. De diepere lagen zijn juist stevig voor de vorm. Het eerste dat opvalt is echter het feit dat de zijdelingse steun minimaal is. Volgens Citroën is dit een bewuste keuze om het gevoel van een bankstel te geven en daarbij horen geen opstaande wangen aan de zijkant. Zoals Citroën belooft, is de zit ook na enkele uren nog prettig en comfortabel.

De C3 AirCross is weliswaar hoog, maar niet lang. De beenruimte achterin is daarom toch matig. Met grote volwassenen voorin moeten grote volwassenen achterin wijdbeens zitten om überhaupt te passen. De bagageruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De kofferruimte is wel heel slim: de bodem is verstelbaar en er is een houder voor de hoedenplank, mocht er korte doch hoge vracht worden vervoerd.

„De nadruk bij deze facelift lag op uiterlijk vertoon en hier is Citroën met vlag en wimpel geslaagd“

De uitrusting is verrijkt met een nieuw, groter beeldscherm voor de bediening van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit functioneert naar behoren, maar valt niet op door uitzonderlijk gebruiksgemak of bijzondere mogelijkheden. Bediening met de stem is mogelijk, maar alleen door vaste commando's in een vaste volgorde uit te spreken. Als alternatief worden voortaan Apple CarPlay en Android Auto ondersteund en gezien de weinig opmerkelijke kwaliteiten van het Citroën-systeem zal menigeen hier de voorkeur aan geven.

Op het gebied van actieve veiligheid is er niets gewijzigd en daarmee blijft de C3 AirCross iets achter bij concurrenten van recentere datum. Ondanks het feit dat de C3 AirCross sensoren in de neus heeft om te waarschuwen voor een te korte afstand tot de voorligger, kan de Citroën bijvoorbeeld niet automatisch afstand houden.

Motor

Alle motoren die bij de introductie van de C3 AirCross op het programma stonden, zijn nog steeds leverbaar (inclusief dieselmotoren). Veel andere merken grijpen een verjongingskuur aan om mild-hybrid techniek te introduceren, maar Citroën heeft daar niet voor gekozen. Wel zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd in het motormanagement. Desondanks is het verbruik op papier sterk gestegen. Dit komt echter door nieuwe meetmethoden, niet omdat de auto daadwerkelijk meer of minder is gaan verbruiken.

Voor deze test is gereden met de 130 pk / 230 Nm sterke variant. Deze is standaard gekoppeld aan een automaat. Dit betreft de zestraps automaat, niet de nieuwere achttraps. Toch schakelt de automaat vrijwel onmerkbaar. De prestaties van de driecilinder benzinemotor zijn ruim voldoende. Hoogstens vraagt de turbo soms een moment om op gang te komen.

Het enige echte nadeel van de "PureTech 130" is het verbruik. Juist omdat de concurrenten vrijwel allemaal modernere techniek gebruiken (en een betere stroomlijn hebben), is het verbruik van de C3 AirCross relatief hoog. Een rit met binnenwegen en stadsverkeer kostte 7 liter per 100 km. Dat daalde tot 6.5 liter per 100 km na een lange rit over de snelweg (bij 100 km/u). Daarmee is het verbruik vergelijkbaar met dat van SUV's die een maatje groter zijn.

Weggedrag

Het beloofde comfort komt behalve van de stoelen en de uitrusting uiteraard ook van het weggedrag. Echter, op dit punt heeft Citroën geen wijzigingen doorgevoerd met deze verjongingskuur. Net als voorheen is de wegligging ruim voldoende, maar niet bijzonder.

En toch rijdt de C3 AirCross voor modeljaar 2022 anders! Op slecht wegdek is namelijk goed merkbaar dat de stoelen en de schokbrekers elkaar aanvullen. De klap wordt eerst opgevangen door het mechaniek en daarna door het schuim in de stoelen, en dat zorgt echt voor een andere ervaring.

Omdat Citroën de C3 AirCross expliciet aanprijst als SUV, is een laatste wijziging doorgevoerd. De auto was al leverbaar met "Grip Control". Deze voorziening past de werking van de anti-slip regeling en het elektronische stabiliteitssysteem zodanig aan, dat licht terreinrijden mogelijk is zonder vierwielaandrijving. Voorheen vereiste dit echter modder en sneeuwbanden. Die zijn niet alleen kostbaar in aanschaf, maar verhogen het verbruik ook nog eens. Voortaan functioneert Grip Control met alle banden en daarmee is het veel breder inzetbaar.

Conclusie

Citroën heeft de C3 AirCross aangepast voor modeljaar 2022. Daarbij is voornamelijk gekozen om de sterke punten sterker te maken. Zwakke punten zijn niet of nauwelijks aangepakt. Omdat de motoren niet zijn aangepast, is het verbruik relatief hoog.

De nadruk bij deze facelift lag op uiterlijk vertoon en hier is Citroën met vlag en wimpel geslaagd. Dankzij meer kleuren en meer patronen zijn nu nog meer combinaties mogelijk om de auto geheel te "personaliseren". De nieuwe vormgeving zorgt voor een meer volwassen en zelfverzekerde uitstraling. Tenslotte heeft Citroën de C3 AirCross comfortabeler gemaakt. Alhoewel nieuwe stoelen en een nieuw infotainment-systeem kleine aanpassingen lijken, zijn het wel zaken die veel en intensief worden gebruikt. De C3 AirCross is daarom niet beter geworden, maar heeft wel een aangenamer karakter gekregen.

plus Comfortabel

Weet ook raad met licht terrein

Veel mogelijkheden tot personalisatie min Matige ruimte achterin

Relatief hoog verbruik

Blijft achter op gebied van actieve veiligheid

