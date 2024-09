De elektrische auto die in 2023 als "Seal U" in Europa werd geïntroduceerd, rijdt al sinds 2021 rond in China onder de naam "Song Plus". De Song Plus is ontworpen als plugin-hybride en voor de Europese markt geconverteerd naar vol elektrische auto en voorzien van een nieuw gezicht. De Song Plus behoort namelijk tot de "Dynasty"-lijn van BYD met een voorname, klassieke uitstraling. De Seal U volgt de "Ocean Aestetics" stijl met golvende lijnen, gebaseerd op de zee. Dit verklaart ook de naam, want "Seal" staat voor "zeehond" en niet voor "zegel".

De "Ocean Aestetics" stijl is ook binnenin terug te vinden met golvende lijnen in het dashboard en zelfs de stiksels van de stoelen. De aandrijflijn is niet van invloed op de binnenruimte. Zowel de volledig elektrische als deze plugin-hybride Seal U bieden voorin meer dan voldoende ruimte, alhoewel de geïntegreerde hoofdsteunen niet voor iedereen op de juiste hoogte zitten. Achterin schittert de Seal U met een zee aan beenruimte. Ook de bagageruimte is groot.

Uitrusting

BYD presenteert zich aan de buitenwereld als een tech-bedrijf dat ook auto's bouwt. De batterijen, elektromotor en alle software zijn daarom in eigen huis ontwikkeld. Het betekent ook dat zeer regelmatig software-updates uitkomen en daarom is nu al verschil merkbaar met de Seal U die een half jaar geleden is getest. De ergonomie is verbeterd en de bediening is logischer dan voorheen. Ook heel prettig: voortaan worden Apple CarPlay en Android Auto ondersteund.

„Net als bij de andere modellen van BYD is de technische kennis (en soms zelfs superioriteit!) overduidelijk aanwezig, maar is de afstemming op de Europese markt nog afwezig“

Echter, de indeling van het beeldscherm achter het stuurwiel blijft rommelig. Het grote head-up display is juist wel rustig en overzichtelijk ingedeeld. De klank van het door Initiny ontwikkelde audiosysteem is redelijk. Echter, deze specialist heeft bij andere automerken bewezen tot veel meer in staat te zijn. De veiligheidsvoorzieningen staan nog altijd op scherp, waardoor de Seal U bij de kleinste slordigheid al waarschuwt. BYD lost dit niet op door deze bestuurders-assistent slimmer te maken (meer speelruimte, accurater lezen van verkeersborden), maar door het uitschakelen ervan eenvoudiger te maken.

Weggedrag

Tijdens de test van de volledig elektrische Seal U had de redactie kritiek op het weggedrag. Technici van BYD schreven dit toe aan de opzet: de elektrische aandrijving was achteraf in een platform gebouwd dat eigenlijk voor de plugin-hybride was ontwikkeld. Voor deze test met "het origineel" had de redacteur dus hoge verwachtingen bij het weggedrag.

Maar helaas: nog steeds is het onderstel uitgesproken zacht, waardoor de Seal U overhelt in de bocht, duikt bij het remmen en helt bij het accelereren. Dit zorgt echter niet voor het bijbehorende comfort, want tegelijkertijd is iedere rimpeling in het wegdek voelbaar en dat maakt het rijden vermoeiend. De besturing is zo licht, dat de communicatie tussen bestuurder en mechaniek nul is. Gelukkig brengt de sport-stand hier enige verbetering in. Dan worden de besturing zwaarder, de dempers stugger en de gasrespons scherper en is het weggedrag vergelijkbaar met dat van een soortgelijke auto van een ander merk in de normale of comfortabele modus.

Plug-in hybride: super dual mode

De meeste plugin-hybrides zijn ontworpen rond een bestaande motor waar vervolgens een elektromotor aan is gekoppeld om te assisteren wanneer mogelijk. BYD daarentegen kiest voor de omgekeerde insteek: de "Super Dual Mode" aandrijflijn bestaat uit een elektromotor waar een benzinemotor aan is gekoppeld. Deze benzinemotor wordt vooral ingezet om een dynamo aan te drijven en drijft slechts zelden de wielen direct aan. En dat biedt een groot voordeel: de benzinemotor kon namelijk worden ontworpen als "assistent" die voornamelijk in het meest ideale toerengebied (1.500 tot 2.500 toeren per minuut) actief is. Daarom belooft BYD een thermische efficiency van 43% en dat is beter dan een zuinige diesel!

Ondanks het feit dat de elektromotor centraal staat, heeft BYD er niet naar gestreefd om de "Seal U Super DM" het karakter van een elektrische auto te geven. De acceleratie van de hier gereden 217 pk / 300 Nm sterke versie is tam. Het is niet mogelijk om, zoals bij een elektrische auto, extra op de motor af te remmen en dus optimaal energie terug te winnen. Het doel was om zuinig en comfortabel te rijden en dat is grotendeels gelukt. Het comfort wordt iets verstoord door de onrust in het onderstel en rijgeluiden (banden, rijwind en airco). De eerste 86 km kan de Seal U geheel elektrisch rijden (testverbruik: 15.1 kWh / 100 km). Daarna schakelt de benzinemotor in om elektriciteit op te wekken. Dat is hoorbaar, maar niet storend en niet voelbaar in de aandrijflijn. Opnieuw zorgt de sport-modus voor een meer dynamisch karakter, want indien geprovoceerd is de Seal U plug-in hybride wel degelijk een vlotte auto.

Het daadwerkelijke verbruik is, zoals bij iedere plugin-hybride, geheel afhankelijk van de frequentie waarmee wordt opgeladen. En juist hier biedt de Seal U daar een handige extra: dankzij een zogenaamde "CCS"-aansluiting kan deze plugin-hybride ook terecht bij de snellader. Zo kan ook tijdens een korte stop worden bijgeladen (met een snelheid van 18 kW), waarna weer extra zuinig kan worden gereden.

Conclusie

Waarom introduceert BYD naast de volledig elektrische Seal U nu ook een plugin-hybride? Omdat de transitie naar volledig elektrisch rijden niet zo snel verloopt als verwacht. Omdat de Seal U aanvankelijk is ontworpen als plugin-hybride, was het eenvoudig om ook deze versie naar Europa te halen. Net als bij de andere modellen van BYD is de technische kennis (en soms zelfs superioriteit!) overduidelijk aanwezig, maar is de afstemming op de Europese markt nog afwezig.

Het karakter van de Seal U is tweeledig en soms tegenstrijdig. Het onderstel is uitgesproken zacht, waardoor de Seal U overhelt in de bocht. Echter, daar staat niet het verwachte comfort tegenover. In tegendeel: iedere oneffenheid in het wegdek is voelbaar en dat maakt het rijden vermoeiend. Het in eigen huis ontwikkelde infotainment-systeem ondersteunt voortaan Apple CarPlay en Android Auto, hetgeen als een grote vooruitgang is ervaren.

De "Super Dual Motor" bestaat net als andere hybrides uit een benzine- en een elektromotor. Echter, bij BYD staat de elektromotor centraal en is de benzinemotor slechts een assistent. Dat geeft de "Seal U Super DM" een onderscheidend karakter, omdat de nadruk niet op dynamiek, maar op efficiency en comfort ligt. De mogelijkheid tot snelladen maakt het mogelijk ook onderweg te laden en dus om efficiënter te rijden.