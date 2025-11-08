Omdat Audi kiest voor perfectioneren in plaats van pionieren, oogt de nieuwe Q3 als de volgende logische stap in de ontwikkeling van het merk. Nog steeds heeft de auto duidelijke karakterlijnen, waardoor de uitstraling heel anders is dan die van de gladde ufo's van sommige nieuwkomers. Audi kiest voor veel decoratie met een (onder)grille in gaaspatroon. De scherp gesneden koplampen zijn in segmenten verdeeld om de lichtbundel heel precies te kunnen samenstellen.

De nieuwe Q3 is groter dan de vorige, maar omdat hetzelfde platform als basis is gebruikt, was het makkelijker om de wielbasis te behouden. De binnenruimte is daarom gemiddeld voor een auto in dit segment. Heel handig is de in drie ongelijke delen opklapbare achterbank die bovendien op rails staat. Zo kan variabel worden gekozen voor meer ruimte achterin of meer bagageruimte. Onder de laadvloer ligt de batterij van de hybride-aandrijving en ondanks het feit dat deze dezelfde afmetingen heeft als voorheen, is de capaciteit verdubbeld. Omdat zich een batterij onder de bagageruimte bevindt, is de inhoud van de kofferruimte gering voor een auto in dit segment.

De ruimte voorin is weliswaar gemiddeld, maar de opzet en zithouding maken duidelijk dat dit een Europese auto is die voor Europese bestuurders is ontworpen. Daarbij doet Audi waar het goed in is: de cabine is smetteloos afgewerkt met hoogwaardige materialen. Echter, het geheel oogt veel strakker dan voorheen en daaraan is merkbaar dat de Q3 wel degelijk meegaat met de tijd.

Uitrusting

De Q3 biedt een heuse innovatie op het gebied van ergonomie. Het stuurwiel heeft een afgeplatte boven- en onderkant. Achter het stuurwiel is een bijpassend rechthoekig paneel te vinden waarin de bediening van de automaat, knipperlichten en ruitenwissers is ondergebracht. De automaat en richtingaanwijzers worden met kleine hendels bediend en dat is als prettig ervaren. De ruitenwissers worden geactiveerd met een draaiknop. Deze is zichtbaar voor de bestuurder en daarom is in een oogopslag duidelijk welke stand is gekozen. Alhoewel deze nieuwe bediening zeker niet baanbrekend is, mag het wat Autozine betreft zeker zijn weg naar andere auto's vinden.

„Net als voorheen is de Audi Q3 een strak vormgegeven en smetteloos afgewerkte, middelgrote SUV met een chique uitstraling“

Van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard strekt zich een groot, licht gekromd beeldscherm uit. Dit bedient zich van uiterst eenvoudige "graphics" die niet goed bij de stijl van de auto passen. De functionaliteit van Audi's infotainment- systeem is redelijk, niet meer dan dat. Zo scoort het ingebouwde navigatiesysteem een dikke voldoende, maar is de gemiddelde navigatie-app op de mobiele telefoon toch echt beter. Ook het audiosysteem is keurig verzorgd, maar geen hoogvlieger. De verplichte actieve veiligheidsvoorzieningen laten zich gemakkelijk uitschakelen, dus daar hoeven verder geen woorden aan vuil te worden gemaakt.

Plug-in hybride

Terwijl elektrische auto's inmiddels goedkoper zijn dan hybrides en de Chinezen de markt bestormen met onwaarschijnlijk voordelige producten, gaat Audi onverstoorbaar verder zoals het altijd deed. De Q3 is leverbaar met benzine-, diesel- en hybridemotoren (alleen hybride in Nederland). Daarmee spreekt Audi nadrukkelijk een doelgroep aan die niet is gediend van elektrisch rijden en niet is gediend van nieuwe merken. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling bij Audi stilstaat, want de plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor plug-in hybrid electric vehicle) heeft in de elektrische modus bijna het dubbele bereik van de vorige Q3.

Tijdens de test onder gematigde weersomstandigheden kon steeds 103 km elektrisch worden afgelegd op een volle batterij. Dat kan na zo'n 3 uur laden bij een publiek laadpunt of een klein uur laden bij een snellader (Audi belooft een snelheid van 50 kW bij de snellader; de demo haalde 30 kW). Die laatste mogelijkheid is als een waardevolle extra ervaren, want na bijvoorbeeld een lunch nabij een snellader kan de Q3 "e-Hybrid" weer vele elektrische kilometers afleggen.

Zoals gebruikelijk bij een PHEV van Audi, is er een groot verschil tussen aandrijving door de benzine- en de elektromotor (die worden gedeeld met de Volkswagen Tiguan en Cupra Terramar). In de elektrische stand is de Q3 stil en soepel. Echter, de prestaties zijn veel minder dan die van de gemiddelde elektrische auto. Bovendien wordt bij het loslaten van het gaspedaal nauwelijks energie teruggewonnen, waardoor niet alle voordelen van elektrisch rijden zijn benut.

Wanneer de benzinemotor de aandrijving overneemt verloopt dat soepel, maar niet onmerkbaar. De verbrandingsmotor is namelijk veel sterker (en luider!), waardoor het karakter van de auto op slag verandert. Goed om te weten: omdat de benzinemotor zoveel sterker is, kiest de Q3 in de sportstand veel vaker voor de benzine- dan de elektromotor. De Q3 is daarom ervaren als een benzine-auto met een elektrische hulpmotor en niet andersom. Opnieuw bedient Audi hiermee de koper die met de tijd meegaat waar dat noodzakelijk is, maar zoveel mogelijk bij het vertrouwde wil blijven.

Wanneer de batterij nog zo'n 20% lading heeft, beperkt de rol van de elektromotor zich tot assisteren. De Q3 gedraagt zich dan als een "full hybrid" en dan is een verbruik van 1 op 20 goed haalbaar. Wanneer regelmatig wordt opgeladen, kan dat nog veel lager. Zelfs een verbruik van nul is mogelijk door iedere 100 km op te laden.

Weggedrag

De Q3 biedt de keuze tussen variabele dempers en stalen veren, alsmede velgen van 17 tot 20 inch. De testauto staat op het standaard-onderstel met 19 inch-velgen (Continental banden) en dat is een goede combinatie die de auto niet onnodig duur maakt. Ook zonder actieve dempers biedt de Q3 een geslaagde mix van comfort en stabiliteit. Tijdens de proefrit is nooit verlangd naar actieve dempers, want op slecht wegdek biedt de Q3 standaard voldoende comfort en op hoge snelheid volop dynamiek.

Conclusie

Audi doet waar het goed in is. De Duitse fabrikant laat zich niet verleiden door de (Chinese) nieuwkomers door ook te kiezen voor hypermoderne techniek of futuristische vormgeving. Net als voorheen is de Audi Q3 een strak vormgegeven en smetteloos afgewerkte, middelgrote SUV met een chique uitstraling. Daarbij overtuigt de Q3 met aandacht voor detail en een Europees karakter. Voorbeelden zijn de uitstekende stoelen en de doordachte bediening.

Juist omdat Audi kiest voor het vertrouwde, is de Q3 leverbaar met conventionele motoren. De meest moderne daarvan is de plug-inhybride en ook die is merkbaar doorontwikkeld. Voortaan heeft de "Q3 e-Hybrid" een elektrisch bereik van zo'n 100 km. Omdat de auto kan snelladen, kan vaker en langer elektrisch worden gereden. Het weggedrag lijkt weinig uitgesproken, maar in feite maakt de Q3 het leven zo makkelijk mogelijk.