De laatste der mechanen

Toen de Stelvio in 2017 op de markt verscheen had deze SUV een duidelijk doel: het wilde het woord "Sport" in "Sports Utility Vehcile" waarmaken. Voor modeljaar 2023 wordt de sportieve uitstraling versterkt door nieuwe koplampen met drie gescheiden elementen, zoals in de sportwagens uit het verleden van Alfa Romeo.

Ruimte en uitrusting

Net als voorheen ligt de nadruk niet op terreinwaardigheid en daarom kiest Alfa Romeo voor een relatief lage bouw. Dat valt meteen op bij het plaatsnemen achter het stuurwiel. De Stelvio heeft weliswaar een hogere zit dan een traditionele personenauto, maar deze is veel lager dan bij de meeste andere SUV's. Het gevoel om een grote, machtige machine te besturen ontbreekt daarom geheel.

In plaats daarvan biedt de Stelvio hetzelfde geborgen gevoel als iedere andere luxe Alfa Romeo. De zit is zelfs iets onderuit en dat is ongebruikelijk voor een SUV. Omdat de Stelvio de hoogte minder goed benut, is de ruimte achterin slechts redelijk voor een auto van deze omvang.

„De klassieke techniek en de bijbehorende hoge CO2-belasting maken de Stelvio zo kostbaar, dat alleen de echte liefhebber die prijs nog wil betalen“

De Stelvio verraadt zijn leeftijd door de uitrusting die weliswaar rijk en compleet is, maar niet modern. Zo ontbreekt ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Er zijn enkele bestuurdersassistenten, maar die zijn lang niet zo slim of verfijnd als die in auto's van recentere datum. Dit kan ook als voordeel worden gezien, want het betekent dat de Stelvio minder elektronica aan boord heeft die zich bemoeit met het rijden.

Rijeigenschappen

De zithouding, de keuze om het onderstel af te stellen op gebruik op de openbare weg (dus niet in het terrein), de evenredige gewichtsverdeling over de voor- en achterwielen, de relatief lichte bouw, de nadruk op achterwielaandrijving en de directe besturing maken duidelijk dat alles draait om de rijeigenschappen bij de Stelvio. Die zijn dan ook prima en is bijna van hetzelfde niveau als de Giulia. Bovendien: hoe vlotter wordt gereden, hoe lichter deze middelgrote SUV lijkt te worden!

Vanaf modeljaar 2023 staat er nog maar één benzinemotor op de prijslijst: een 2.0 liter viercilinder die goed is voor 280 pk / 400 Nm. Zoals eerder aangegeven, is dit de laatste krachtbron zonder enige vorm van elektrische assistentie. Deze zelfde motor is ook te vinden in de Giulia en heeft in deze sedan altijd een overdadig vermogen. In de hogere en zwaardere Stelvio moet de krachtbron echter veel harder werken en is het met de overdaad gedaan. Alleen wanneer de bestuurder zeer nadrukkelijk aandringt komt de kracht los en dan is de Stelvio zeker sportief te noemen.

Echter, de vele concurrenten die inmiddels gebruik maken van elektrische assistentie hebben nog veel meer vermogen en leveren dat met veel meer gemak. Daarbij verbruikt deze puur mechanische Stelvio in de praktijk 12 liter per 100 km. Dat zorgt er samen met de hoge CO2-belasting voor dat de klant betaalt voor een liefhebbersauto, maar die niet krijgt (in tegenstelling tot de Giulia met dezelfde motor). Daarom is het misschien wel beter dat dit het laatste puur mechanische model is van Alfa Romeo, want voor een grote, hoge en zware SUV is een (plugin)hybride echt beter.

Conclusie

Toen Alfa Romeo de Stelvio in 2017 introduceerde was het zonder twijfel de meest sportieve SUV in zijn klasse. In de tussentijd is er echter veel veranderd. Inmiddels hebben de meeste grote SUV's plug-inhybride aandrijving en daarmee presteren ze beter, terwijl ze voordeliger zijn in aanschaf en gebruik.

De Stelvio zet daar met de puur mechanische opzet een lichter gewicht tegenover en dat komt het weggedrag ten goede. Bovendien zijn de veiligheidssystemen relatief eenvoudig en daarom bemoeien ze zich nauwelijks met het rijden. De klassieke techniek en de bijbehorende hoge CO2-belasting maken de Stelvio zo kostbaar, dat alleen de echte liefhebber die prijs nog wil betalen. Daarmee is de Stelvio de laatste der mechanen.