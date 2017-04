Skoda kondigt KAROQ aan

28 april 2017 | Skoda's nieuwe compacte SUV gaat KAROQ heten. De naam is afkomstig uit de taal van de Alutiiq, een inheemse stam die op een eiland voor de zuidkust van Alaska leeft. De Skoda KAROQ wordt op 18 mei in Stockholm onthuld.

"De Skoda KAROQ is een compleet nieuw ontworpen SUV, die niet alleen nieuwe standaarden zet voor ons merk, maar ook in zijn marktsegment", aldus Skoda-directeur Bernhard Maier. "Hij maakt indruk met zijn typische Skoda-kwaliteiten en ook met de unieke manier waarop hij zijn merk- en modelidentiteit uitstraalt. Daarbij is de Skoda KAROQ ontworpen volgens een nieuwe, meer door emotie gedreven designtaal."

Zowel voor de naam van de KODIAQ als voor die van de KAROQ heeft Skoda inspiratie gezocht bij de inheemse bevolking van Kodiak Island. Deze afgelegen archipel ligt voor de zuidkust van Alaska (coördinaten: 57°N en 153°W) en staat bekend om zijn wilde natuur en zijn ongerepte landschap. In de taal van de daar levende Alutiiq-stam wordt een auto aangeduid als 'KAA'RAQ' en is 'RUQ' het woord voor pijl. De naam van Skoda's nieuwe compacte SUV, de KAROQ, is een krachtige combinatie van beide woorden. De pijl is immers een belangrijk element in het Skoda-logo en symboliseert de dynamiek van het merk.

"Het is belangrijk dat onze nieuwe SUV een krachtige naam heeft", zegt Werner Eichhorn, directielid voor Verkoop en Marketing. "KAROQ en KODIAQ maken bovendien deel uit van een herkenbare namenreeks die we voor onze huidige en toekomstige SUV's hanteren. Daarmee zorgen we voor een uitstekende merkherkenning bij onze klanten."

In de komende jaren introduceert Skoda, als onderdeel van de 2025-toekomststrategie, een aantal belangrijke nieuwe modellen. De focus ligt daarbij vooral op de uitbreiding van de SUV-portfolio. Recent heeft Skoda zijn nieuwe grote SUV, de KODIAQ, internationaal op de markt gebracht en met de KAROQ zet het merk de volgende stap. De compacte SUV maakt op 18 mei zijn werelddebuut in Stockholm en gaat in de tweede helft van 2017 in de verkoop.