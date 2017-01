woensdag, 4 januari 2017

Toyota HiLux Liever moe dan lui Autotest | Een lifestyle pick-up? Een pick-up truck als gezinsauto? Een pick-up truck als statussymbool? Laat dat maar aan andere merken over! De Toyota HiLux is gemaakt voor maar één ding: werken. En dus zette Autozine de achtste generatie van 's werelds taaiste pick-up aan het werk.

Nissan Crossing Nissan showroom Tokio Diversen | Decennia lang had Nissan een showroom op de meest prestigieuze plek van heel Japan. Aan het drukste kruispunt van de hoofdstraat van de chique wijk Ginza in Tokio had Nissan sinds 1963 een showroom. Maar de laatste jaren was op deze locatie slechts een grijze bouwput te vinden. Sinds kort is de nieuwe Nissan-showroom ...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Grote zus Autotest | Alfa Romeo heeft een sportief koppel in huis met Giulietta en Giulia. Giulietta ("Julietje") is de kleine zus, dartel en speels. En daar komt nu Giulia (Julia) bij en die gaat op alle punten een stap verder. Een grote stap. Dartel wordt krachtig en speels wordt genadeloos snel. Maak kennis met de grote zus.

Ford Kuga Cadeautje! Autotest | Wanneer een app of een ander stuk software een update krijgt, dan voelt dat als een cadeautje. Zonder te betalen wordt een bestaande app verfraaid of verbeterd. Hetzelfde geldt voor auto's. Zo is de Ford Kuga vernieuwd voor modeljaar 2017. Om dat te vieren ging Autozine langs bij iemand die alles weet van cadeautjes: ...

Autonieuws

Kia Picanto Kia onthult nieuwe Picanto Nieuws | Kia presenteert na een reeks schetsen de eerste foto's van de nieuwe, derde generatie Picanto. Hij valt op door zijn frisse en stoere in- en exterieurstyling, is ruimer en comfortabeler dan voorheen en staat in maart 2017 als Europese primeur op de Autosalon van Geneve. De nieuwe Picanto komt in het tweede kwartaal van 2017 op de Nederlandse markt.

Volkswagen Cross Up! Volkswagen cross up! vanaf 16.235 euro Nieuws | De cross up! is de avontuurlijke uitvoering van de dit jaar vernieuwde up!. Uiterlijk onderscheidt de cross up! zich nadrukkelijk door zijn robuuste afwerking. Zo heeft het model onder meer cross voor- en achterbumpers met grijze inserts, in Light Silver contrasterende buitenspiegels en zwarte carrosseriepanelen op de wielkasten, portieren en dorpels.

Suzuki Baleno Suzuki Baleno nu via private-lease Nieuws | Suzuki breekt met de traditie dat private lease exclusief brandstof is. Als eerste automerk biedt het samen met Suzuki Financial Services een echt complete deal aan. De Baleno 1.2 Exclusive is met Suzuki All-inclusive Plus als actie verkrijgbaar voor 379 euro per maand, inclusief de brandstof en alle andere autokosten zoals de wegenbelasting, verzekering en het onderhoud.