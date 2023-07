Volvo introduceert XC60 Essential Edition

De Essential Edition van de XC60 is uitgerust met een panoramisch dak, 18 inch 5-Dubbel Spaaks Black Diamond Cut velgen en Bright exterieur. Daarnaast is de auto voorzien van Google infotainment met Google Maps navigatie, Preconditioning met timer en Park Assist (camera) achter.

Het volledige XC60 aanbod:

XC60 T6 Essential Edition € 59.995

XC60 T6 Core € 69.695

XC60 T6 Plus € 73.695

XC60 T6 Plus Black Edition € 74.995

XC60 T6 Ultimate € 78.195

Naast het aangescherpte XC60 aanbod zijn er in de productiecapaciteit ook extra kansen voor de Volvo XC40 Mild hybrid modellen ontstaan. Volvo introduceert de XC40 B3 Essential; deze is leverbaar vanaf € 45.995.

De Volvo XC40 B3 Essential levert 120 kW (163 pk) en een maximum koppel van 265Nm en wordt ondersteund door de 14pk / 40Nm sterke elektromotor van het Mild hybrid systeem. De B3 variant kan maximaal 1.600 kg trekken. Ook is er een B4 toegevoegd. Bij de Volvo XC40 B4 Core of Plus neemt het trekgewicht toe met 400 kg naar 2.000 kg. De B4 Core of Plus levert 145 kW (197 pk) en een maximum koppel van 300Nm.

Het volledige XC40 Mild hybrid aanbod: