Volvo maakt prijzen vernieuwde XC60 bekend

22 maart 2021 | De Volvo XC60 is aangepast voor modeljaar 2022. Behalve het nieuwe Android-infotainmentsysteem met geïntegreerde Google-apps en -diensten en een nieuw modulair ADAS-veiligheidssysteem introduceert Volvo ook een nieuwe B6 AWD mild-hybride benzineversie. Ook nieuw is de Inscription Exclusive-versie met een prijsvoordeel van ruim 3.500 euro.

Het Android-infotainmentsysteem met Google-functies debuteerde op de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge P8 en is voor modeljaar 2022 (MY22) standaard op de XC60. Ook de Volvo S90, V90 en V90 Cross Country zijn voortaan met dit systeem uitgerust. Volvo heeft het Android-infotainmentsysteem in samenwerking met Volvo ontwikkeld. Het biedt een moderne interface, biedt connectiviteit en heeft geïntegreerde functies zoals Google Maps en Google Assistant stembediening. Tot slot biedt Google Play een breed aanbod van apps voor in de auto.

Nieuw in het XC60-aanbod is de B6 AWD Mild hybrid. Deze benzineversie is bekend van de V90 Cross Country en is ook in de XC90 MY22 verkrijgbaar. De B6 AWD-krachtbron met elektrische turbo heeft een vermogen van 300 pk en 420 Nm koppel. Dankzij het trekgewicht van 2.400 kg is de XC60 B6 AWD een mogelijke keuze voor wie hoge eisen stelt aan AWD-capaciteiten en trekgewicht. De vanafprijs van de XC60 B6 AWD begint bij € 76.495.

Door het succes van de Inscription Exclusive-uitvoering van de XC90 heeft Volvo besloten om deze versie voor MY22 ook te introduceren voor de S90, V90 en XC60. Het Inscription Exclusive-aanbod voor de XC60 wordt tijdelijk zonder meerprijs aangeboden en omvat een 360-graden camera, Park Assist voor, Side Park Assist, een head-up display, Harman Kardon audio, een elektrisch bedienbare passagiersstoel en een Advanced Air Cleaner. Het prijsvoordeel loopt op tot ruim € 3.500. Het Inscription Exclusive-aanbod begint bij € 67.495 voor de T6 Recharge AWD.

De Volvo XC60 is uitgerust met de nieuwste rijassistentiesystemen (ADAS) van Volvo Cars. Dit schaalbare, actieve veiligheidssysteem bestaat uit een reeks vernieuwde radars, camera's en ultrasone sensoren en is berekend op de toekomst. Dit veiligheidsplatform maakt het mogelijk om actieve veiligheidssystemen voor de XC60 te ontwikkelen en toe te passen. Bijvoorbeeld het detecteren van andere weggebruikers, automatisch remmen en het vermijden van aanrijdingen. Ook maakt het een geleidelijke ondersteuning van de bestuurder mogelijk met de functie Pilot Assist, van stilstand tot snelwegtempo.

De Volvo XC60 MY22 gaat eind mei in productie. De prijzen zijn als volgt:

B4 Mild hybrid € 58.995

B5 Mild hybrid € 62.495

B5 AWD Mild hybrid € 66.995

B6 AWD Mild hybrid € 76.495

T6 AWD Recharge € 62.995

T8 AWD Recharge € 70.495

T8 AWD Recharge Polestar Engineered € 79.495

De uitvoeringen Momentum Advantage en Momentum Exclusive komen per modeljaar 2022 te vervallen, al is het voor de snelle beslissers nog wel mogelijk om een exemplaar te bemachtigen. Ondanks de prijsstelling van € 52.995 geeft Volvo de XC60 Momentum Advantage, uitgerust met een B4 Mild hybrid met 145 kW (197 pk), een complete uitrusting mee. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Volvo Sensus Connect met 9-inch touchscreen, DAB+, High Performance audio, 2-zone airconditioning, Drive Mode Settings, Volvo On Call, automatisch dimmende spiegels en voorstoelen met een tweevoudig elektrisch bedienbare lendensteun en Park Assist achter. De Volvo XC60 B5 Mild hybrid Momentum Exclusive is de overtreffende trap van de Momentum Advantage-uitvoering. Behalve een krachtigere benzinemotor met 184 kW (250 pk) verwent deze uitvoering zijn eigenaar met de volgende drie Volvo packs: Driver Assist, Climate en Audio & Park Assist. De prijs van deze uitvoering bedraagt € 57.995.

