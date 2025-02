Volvo vernieuwt XC60

De vernieuwde Volvo XC60 is uitgerust met een nieuwe generatie infotainment met verschillende Google diensten ingebouwd. Zoals eerder aangekondigd, komen dit jaar alle auto's uit Volvo's fabrieken met dit nieuwe systeem. Daarnaast krijgen later dit jaar ongeveer 2,5 miljoen klanten over de gehele wereld het nieuwe systeem in hun auto's, vanaf bouwjaar 2020, via een over-the-air-update.

Een groter 11,2 inch vrijstaand centraal touchscreen verbetert de bediening en biedt nieuwe functies, apps en over-the-air updates. De pixeldichtheid is met 21% verhoogd, wat resulteert in een scherpere weergave. Dankzij het nieuwe Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm Technologies is het infotainmentsysteem met ingebouwde Google meer dan twee keer zo snel als het vorige systeem, met een tien keer snellere grafische opbouw.

Facelift

Het exterieur van de vernieuwde Volvo XC60 geeft de vijfzitter een eigentijdser uiterlijk. De nieuwe grille, met het 'Iron Mark' van Volvo Cars, weerspiegelt de recente aanpassingen van de XC90. De opgefriste XC60 wordt ook geleverd met nieuwe wielopties en donkerdere achterlichten. Het nieuwe modeljaar introduceert twee nieuwe kleuren: Forest Lake en Aurora Silver, beiden beschikbaar op de Volvo XC60. Daarnaast wordt Mulberry Red voor het eerst leverbaar op de XC60.

Qua materialen biedt de auto een mix van opgefriste interieurdecors, inleg en nieuwe materialen zoals Quilted Nordico en Navy Herringbone Weave. Met slimme opbergvakken, nieuwe bekerhouders, een verbeterde draadloze telefoonoplader en een flexibele en ruime bagageruimte is het interieur van de XC60 compleet.

Er is voor de vernieuwde Volvo XC60 ook aandacht gegaan naar het verbeteren van de geluidsisolatie. Op diverse strategische punten is akoestisch schuim aangebracht dat het geluidsniveau verlaagd. Voor een comfortabele rit zijn er de optionele luchtvering en gelaagde ruiten. De vernieuwde XC60 is ook uitgerust met de luchtzuiveringstechnologie van Volvo. De XC60 is leverbaar met een Bowers & Wilkins hifi systeem, met nieuw speakergaasdesign.

Business Edition en Black Edition

Nieuw in het XC60 aanbod is de Business Edition. Deze is gebaseerd op de Core uitvoering, met standaard Harman Kardon premium audio, 360 graden camera's en de Air Purifier. De meerpijs voor de Business Edition bedraagt nu € 1.000.

In modeljaar 2025 is de Black Edition in vier exterieurkleuren leverbaar: Onyx Black (standaard), Crystal White, Vapour Grey en Denim Blue. Eveneens nieuw is de mogelijkheid tot 22 inch velgen, inclusief de wielkastverbreders. Het Black Edition aanbod bestaat uit: metallic lak naar keuze, 21 inch Black velgen, Nappa leder/ Open Grid textiel bekleding met contourstoelen (sportstoelen) en zwarte logo's rondom.