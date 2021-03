Volvo XC60 aangepast voor modeljaar 2022

9 maart 2021 | Volvo past de XC60 aan voor modeljaar 2022. De vernieuwde XC60 krijgt een Android-gebaseerd infotainmentsysteem met ingebouwde Google-apps en -diensten. Het nieuwe infotainmentsysteem belooft klanten vele personalisatiemogelijkheden en een hoge mate van connectiviteit. Dat wordt versterkt met de introductie van een nieuw Digital Services pakket, dat standaard wordt voor Nederland.

Het middelpunt van het Digital Services pakket is toegang tot Google-apps en -diensten. Dat betekent handsfree hulp van Google Assistant, de beste navigatie dankzij Google Maps en een breed aanbod van apps voor in de auto via Google Play. Het standaard Digital Services pakket biedt klanten toegang tot alle diensten en functies. Alle hardware die daarvoor nodig is, zit al in de auto en alle benodigde data maken hier onderdeel van uit.

De Volvo Car Group is het eerste bedrijf dat samen met Google werkt aan het integreren van een Android-infotainmentsysteem en de Google-apps en -diensten. Na jaren van nauwe samenwerking tussen beide bedrijven was de volledig elektrische XC40 Recharge het eerste Volvo-model dat met het systeem is uitgerust. Dit maakt de XC60 de volgende stap in de uitrol van Android-infotainmentsystemen in Volvo-modellen.

De XC60 is voortaan uitgerust met de nieuwste bestuurdersassistentiesystemen (ADAS) van Volvo Cars. Dit is een schaalbaar actief veiligheidssysteem dat bestaat uit een reeks vernieuwde radars, camera's en ultrasone sensoren die geheel klaar zijn voor de toekomst. Dit veiligheidsplatform maakt het mogelijk om actieve veiligheidssystemen voor de XC60 te ontwikkelen en toe te passen. Bijvoorbeeld het detecteren van andere weggebruikers, automatisch remmen en het vermijden van aanrijdingen. Ook maakt het een geleidelijke ondersteuning van de bestuurder mogelijk met de functie Pilot Assist, van stilstand tot snelwegtempo.

Terwijl er onderhuids grote veranderingen plaatsvinden, hebben de ontwerpers van Volvo Cars ook het exterieurdesign van de XC60 op een aantal punten verfijnd. Zo zijn er een nieuwe grille en voorbumper en nieuwe carrosseriekleuren en velgen. Voor het interieur zijn nieuwe materialen beschikbaar, waaronder luxueuze ledervrije opties. Eveneens leverbaar is de stoffen City Weave bekleding. Dit alles zorgt voor nog meer personalisatiemogelijkheden.

De Volvo XC60 van modeljaar 2022 gaat eind mei 2021 in productie.

