Volvo produceert XC60 in Amerika

De Volvo XC60 is al jaren het best verkochte model van het bedrijf wereldwijd en is ook het populairste Volvo-model onder Amerikaanse klanten. In de eerste zes maanden van 2025 steeg de verkoop van de XC60 in de VS met bijna 23%. Naast zijn populariteit in de VS is de XC60 ook wereldwijd een belangrijke auto voor Volvo Cars. Onlangs overtrof hij de Volvo 240 Estate als meest verkochte model aller tijden, met meer dan 2,7 miljoen XC60's op de wegen wereldwijd en dat aantal groeit nog steeds.

De Volvo XC60 is momenteel het best verkochte Volvo-model in de VS. Amerikaanse klanten houden van de XC60 vanwege zijn combinatie van veiligheid, luxe en Scandinavisch design. Dit jaar al bestaat meer dan 33% van de verkopen van Volvo Cars in de VS uit de XC60, en 25% daarvan zijn plug-in hybrides.

Als vierde best verkopende luxe plug-in hybride in de VS is het ook een belangrijke brug naar elektrificatie voor klanten. Als ze eenmaal ervaring hebben met elektrificatie in plug-in hybrides, is de kans groter dat ze een andere plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn willen in hun volgende auto.

Fabriek

Net buiten Charleston, bijna tien jaar geleden, begon Volvo Cars in 2015 met de bouw van zijn eerste Amerikaanse fabriek. Vandaag de dag assembleert de fabriek de Volvo EX90 en de Polestar 3 SUV-modellen. Het is een fabriek met een hoge capaciteit die meerdere platforms, technologieën en modellen aankan.

Volvo heeft de afgelopen tien jaar 1,3 miljard dollar in de fabriek geïnvesteerd, met omvangrijke investeringen om de fabriek klaar te maken voor de toekomst. De carrosserie- en spuitafdeling zijn aanzienlijk vernieuwd en uitgebreid, terwijl de fabriek ook een ultramoderne productielijn voor accupacks heeft. De toevoeging van de XC60 helpt ook om toekomstige lokale banen in de fabriek veilig te stellen.

Met de toevoeging van de productie van de Volvo XC60, in zowel mild hybride als plug-in hybride vorm, zal Volvo Cars binnenkort voor elk wat wils produceren in zijn fabriek in de VS. Voor klanten die meer ruimte willen of volledig elektrisch willen rijden, blijft Volvo daar zijn volledig elektrische EX90 SUV met zeven zitplaatsen produceren