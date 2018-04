Volvo XC60

Volvo XC60 is World Car of the Year 2018

16 april 2018 | De Volvo XC60 is uitgeroepen tot World Car of the Year 2018. Tegelijkertijd zijn de prijzen aangepast en zijn nieuwe motoren beschikbaar. Zo is de XC60 leverbaar nu leverbaar met d dieselvarianten D3 en D4. Volvo heeft bovendien de standaarduitrusting uitgebreid.