Volvo XC40 verovert Amsterdam

11 april 2018 | De nieuwe Volvo XC40 is vorige maand bekroond met de Europese titel 'Auto van het Jaar 2018'. Daarom laat Volvo onze hoofdstad op een ludieke manier kennismaken met deze ultieme stads-SUV. Donderdag 12 april tovert Volvo Car Nederland een vaste route door Amsterdam-Zuid om als rijdende showroom. Iedereen met een geldig rijbewijs krijgt de mogelijkheid direct een proefrit te maken.

De doelgroep van de Volvo XC40 heeft een druk bestaan en tijd is een kostbaar bezit. De stad-SUV's rijden in een parade door de stad. Waar de XC40's zich bevinden, is te zien op verschillende dynamische abri's op de route. Deze abri's hebben een koppeling met het GPS-systeem van de auto's. Zo weet iedereen precies wanneer en waar men een XC40 kan verwachten. Er zijn vier opstappunten. Deze interactieve manier voor het inplannen van proefritten is uniek en nog niet eerder in Europa vertoond.

Om de actie visuele kracht bij te zetten, hangen er van 6 tot en met 20 april levensgrote spandoeken op de hoek van de Willemsparkweg tegenover het Conservatoriumhotel. Hierop schittert de Volvo XC40 levensgroot, waarvan de herkenbare T-vormige koplampen (door het designteam 'de hamer van Thor' gedoopt) in de avond branden om nog meer de aandacht te trekken.