Volvo EX40 nu ook als Essential

Met de introductie van de Essential-uitvoering verlaagt Volvo de vanafprijs van de EX40 naar € 42.995. In deze prijs zijn opgenomen:

Google-infotainment met Google Maps navigatie,

19" lichtmetalen velgen,

Park Assist achter,

achteruitrijcamera,

dual zone climate control,

adaptieve cruise control en

High Performance audio.

De EX40 Essential is leverbaar in vier exterieurkleuren en met een beperkt aantal opties, waaronder 19 inch Diamond Cut velgen en All Season banden.

Twin Motor

Voor zowel de EX40 als EC40 breidt Volvo het aanbod uit met een nieuwe Twin Motor-variant. Deze uitvoering, gepositioneerd tussen de Single Motor Extended Range en de Twin Motor Performance, levert 408 pk en AWD-aandrijving. Dit voor een meerprijs van € 2.000 ten opzichte van de Single Motor Extended Range. De acceleratie van 0-100 km/u in minder dan vijf seconden onderstreept de prestaties.

De Twin Motor is beschikbaar vanaf de Core-uitvoering, waardoor de vanafprijs van een EX40 met AWD daalt van € 56.495 naar € 50.995. Ook is de Twin Motor leverbaar als Business Edition voor een meerprijs van € 1.000 voor de EX40.