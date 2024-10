Volvo Gent bouwt miljoenste auto

De Volvo XC40, die in september 2017 werd onthuld tijdens een speciaal evenement in Milaan, Italië, was Volvo's allereerste compacte premium SUV. Het werd direct een bestseller en won in 2018 de prijs voor Europese Auto van het Jaar, het eerste Volvo-model in de geschiedenis dat dit deed.

Vanaf 2020 is de XC40 ook verkrijgbaar als volledig elektrische variant. Als allereerste volledig elektrische Volvo die op schaal werd gebouwd, maakte hij de weg vrij voor Volvo om een van de spelers te worden in het premium elektrische segment. De auto is ook ontworpen om in de loop van de tijd te worden verbeterd door middel van over-the-air updates, terwijl hij wordt aangedreven door eigen ontwikkelde elektromotoren.

Eerder dit jaar werd de volledig elektrische XC40 omgedoopt tot EX40, als onderdeel van onze strategie om modelnamen voor Volvo's volledig elektrische auto's te stroomlijnen. Terwijl de laatste plug-in hybride versie van de XC40 vorig jaar werd gebouwd, blijft de naam XC40 bestaan voor de mild hybride versie, die nog steeds in productie is.

Sinds zijn introductie behoort de XC40 tot Volvo's drie best verkochte modellen. In 2023 was de XC40 de op één na best verkochte auto, alleen voorbijgestreefd door de XC60, en die positie heeft hij nog steeds in de eerste negen maanden van 2024.

De EX40 is momenteel een van Volvo's vijf volledig elektrische auto's op de markt en met nog vijf volledig elektrische modellen in ontwikkeling blijft het merk werken aan volledige elektrificatie. Tegen 2030 wil Volvo dat 90 tot 100% van alle Volvo's die wereldwijd verkocht worden een stekker hebben. De resterende 10% zal ruimte bieden aan een beperkt aantal mild hybrides, indien nodig.

Verkooptopper in Nederland

De Volvo XC40 / EX40 groeide in korte tijd uit tot een van de bestverkochte auto's in ons land. In 2023 won de populaire SUV, vijf jaar na zijn introductie, de titel "Zakenauto van het Jaar 2024". Eerder dit jaar werd de XC40 nog uitgroepen tot "Occasion van het Jaar 2024". De XC40 / EX40 - ruim 75% van de kopers kiest voor een volledig elektrische EX40 - is onder zowel zakelijke en particuliere kopers nog steeds gewild. Er rijden nu ruim 55.000 XC40 / EX40's in Nederland, waarmee de SUV het nummer één model binnen het eigen gamma is. Momenteel is de XC40 / EX40 in de verkooplijsten zowel het nummer vier model als het nummer vier EV-model in Nederland.

Begin van een nieuw tijdperk

De introductie van de XC40 was het begin van een nieuw tijdperk voor Gent en Volvo heeft aanzienlijk geïnvesteerd om Volvo Car Gent om te vormen tot een wereldwijde exporthub. Het Zweedse merk blijft verder investeren in zijn fabriek in Gent en breidt die uit om vanaf begin 2025 de populaire volledig elektrische EX30 te produceren. Dit maakt deel uit van een aanzienlijk investeringsengagement op lange termijn in Europa.