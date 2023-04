Volvo verlaagt instapprijs XC40

Op zoek naar een Volvo XC40 T5 Geartronic AWD Momentum?

bynco heeft er 77 vanaf € 27.104,-

De Volvo XC40 Pure electric Essential profiteert van de verbeterde aandrijflijn met krachtige prestaties met een laag verbruik. De Single motor met aandrijving op de achterwielen levert 238 pk met een 69 kWh accu. Hierdoor heeft de auto een theoretisch bereik van 467km (WLTP), een verbruik van 16,8 kWh per 100 km en kan de auto met 135 kW snelladen.

De XC40 Pure electric Essential is grotendeels gebaseerd op de Core uitvoering. De standaarduitrusting omvat onder andere City Safety met veiligheidssystemen, Dual Zone climate control, comfortabele voorstoelen met 4-voudig verstelbare lendesteunen en zittingverlenging, Google infotainment, een navigatiesysteem en een Park Assist camera achter.

De standaarduitvoering is voorzien van Silver Dawn metallic lak en wordt geleverd op 19 inch lichtmetalen velgen met All Season banden. Het standaard Care package geeft 3 jaar garantie en onderhoud.

Subsidie

Door de samenstelling van functies heeft de Essential uitvoering een vanafprijs van € 45.995 (fiscale waarde € 44.830). Hiermee komt de volledig elektrische XC40 in aanmerking voor de subsidie voor privé-aankopen (SEPP), voor een bedrag van € 2.950. De XC40 Essential is ook leverbaar via Private Lease vanaf € 689 per maand (o.b.v. 60 maanden/ 10.000km) en komt dan in aanmerking voor € 61 subsidie per maand (voor 48 maanden).