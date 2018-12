Volvo XC40 verbeterd voor modeljaar 2020

20 december 2018 | De uitrusting van Volvo's compacte SUV is uitgebreid met onder meer Electronic Climate Control. Verder biedt de Europese Auto van het Jaar 2018 nog meer actieve veiligheid dan voorheen met standaard Connected Safety. Nieuw is de uitvoering Momentum Pro met standaard Sensus navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. De prijzen van de Volvo XC40 modeljaar 2020 beginnen bij 40.975 euro voor de XC40 T3.

De T3 benzinemotor van de Volvo XC40 is krachtiger dan eerst; het vermogen steeg van 115 kW (156 pk) naar 120 kW (163 pk). Nieuw is dat de T3 voortaan optioneel leverbaar is met een 8-traps Geartronic-automaat. De meerprijs hiervan bedraagt € 2.000. Alle overige uitvoeringen van de Volvo XC40 (T4, T5, D3 en D4) zijn standaard uitgerust met een Geartronic-automaat.

De standaarduitrusting van Volvo's succesvolle compacte SUV is voortaan completer door de toevoeging van de app Volvo on Call. Hiermee kan de eigenaar bijvoorbeeld op afstand het klimaat in de auto regelen. Verder bevat de app een zogeheten Red Key waarmee de auto gedeeld kan worden. Elke XC40 is verder uitgerust met een 9-inch touchscreen, LED-koplampen en een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel.

De veiligheidsuitrusting van de XC40 is uitgebreid. Met Connected Safety is het mogelijk dat XC40-rijders elkaar via de cloud waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties zoals een glad wegdek of een stilstaande auto langs de weg. Het optionele Blind Spot Information System (BLIS) omvat nu ook Steer Assist. De uitvoering Momentum Pro is nieuw. Standaard zijn T-Tec/Textiel bekleding, Sensus navigatie, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto, en een elektrisch bedienbare achterklep voor extra gebruiksgemak.

De productie van de Volvo XC40 modeljaar 2020 start in april 2019, maar is nu al te bestellen. Klanten kunnen kiezen uit de nieuwe carrosseriekleuren Thunder Grey metallic, Glacier Silver metallic en Pebble Grey metallic. De XC40 R-Design is voortaan ook leverbaar in de kleur Onyx Black metallic.