Volvo XC40 Recharge nu ook met tweewielaandrijving

6 juli 2021 | Per direct is de voorwiel aangedreven XC40 Recharge Pure electric te bestellen. Deze tweede variant van de volledig elektrische XC40 Pure electric wordt vanaf 1 september 2021 officieel gelanceerd. Volvo kondigt daarom een scherper geprijsde XC40 Recharge Pure electric aan. De prijzen van deze nieuwe instap-EV van Volvo beginnen bij 45.995 euro.

In tegenstelling tot de huidige Volvo XC40 Recharge Twin Pure electric is de nieuwe, voorwiel aangedreven Volvo XC40 Recharge Pure electric voorzien van één elektromotor. De nieuwe Volvo XC40 Recharge Pure electric is voorzien van een 231 pk sterke elektromotor. In combinatie met een 70 kWh accupakket levert dat een theoretische actieradius op van 400 kilometer. Ook is de nieuwe instapversie ruim 150 kilogram lichter, wat ten goede komt aan de rijkwaliteiten en efficiëntie van de volledig elektrische XC40.

Met de ontwikkeling van de XC40 Recharge Pure electric is Volvo de caravanrijder niet vergeten. Met de nieuwe basisversie is het mogelijk om een aanhanger tot 1.500 kilogram te trekken.

Het infotainment-systeem biedt rijder en passagiers diverse personalisatie-mogelijkheden, intuïtieve bediening en geïntegreerde Google-diensten zoals Google Assistant, Google Maps en Google Play Store. Ook wordt de Volvo XC40 Recharge Pure electric geleverd met het Care Package, wat staat voor drie jaar garantie én onderhoud. In de aanschafprijs is is een Google infotainment (4-jarig abonnement) verwerkt.

De Volvo XC40 Recharge Pure electric is per direct te bestellen en op 1 september start ook de online verkoop voor prijzen die beginnen bij € 45.995 voor de Core uitvoering. Als Plus is de Volvo XC40 Recharge Pure electric leverbaar vanaf € 47.995. De prijzen van de Pro starten bij € 51.995.

