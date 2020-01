Volvo XC40

Volvo XC40 nu ook als T2

9 januari 2020 | Volvo introduceert een nieuwe instapversie van de XC40: de T2 benzine met 95 kW (129 pk). De prijzen beginnen bij 37.995 euro voor de XC40 T2 Momentum Core, een nieuwe en extra complete uitvoering met tijdelijk standaard een achttraps automaat. Wie voor Volvo Private Lease kiest, betaalt 479 euro per maand inclusief een automaat, allriskverzekering, wegenbelasting en onderhoud. De XC40 T2 is per direct te bestellen.

De T2 is het nieuwe instapmodel van de XC40-reeks van Volvo. Tot de complete standaarduitrusting behoren onder andere LED-koplampen met LED-dagrijverlichting, 17 inch lichtmetalen velgen, een 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel, Volvo Sensus Connect met uitgebreide Voice Control en een 9 inch touchscreen voor bediening van onder meer klimaat, audio en apps, Volvo on Call en nu ook Park Assist achter en DAB+ (Digital Radio Broadcasting). De Momentum Pro uitrusting was al voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep, Sensus navigatie en smartphone integratie (Apple CarPlay). Volvo voegt hier nu Keyless Drive (met bescherming tegen 'relay attack'), LED-mistlampen en Electronic Climate Control met twee klimaatzones aan toe. Vanaf het uitrustingsniveau Momentum Pro is de XC40 nu standaard voorzien van IntelliSafe Assist (Adaptieve Cruise Control met Pilot Assist) en IntelliSafe Surround (Blind Sport Information System). Tevens gaat in het nieuwe modeljaar de eerder aangekondigde maximum snelheid van 180km/uur in werking. Naast de T2 en T3 driecilinder motoren, voegt Volvo nu ook de Mild Hybrid B4, B4 AWD en B5 AWD motoren toe aan het XC40 aanbod. De T5 Plug-in hybrid is nu leverbaar in zogenaamde Recharge varianten. Eén op de drie klanten kiest nu al voor de Plug-in hybrid die Volvo tijdelijk aanbiedt met één jaar gratis laadstroom.

