Volvo XC40

Volvo XC40 is Top Safety Pick Plus

28 april 2021 | De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge werd door het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) bekroond met het label TOP SAFETY PICK PLUS (TSP+). Met de toevoeging van dit model is Volvo het enige merk dat voor alle Volvo's in het aanbod het label TSP+ behaalt.

