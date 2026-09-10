Volvo verbetert EX40 voor modeljaar 2026

Een vernieuwd exterieurdesign geeft de modellen uit de 40-serie een meer zelfverzekerde en eigentijdse uitstraling. Een van de meest opvallende veranderingen is de nieuwe uitvoering van de Thor's Hammer Matrix LED-koplampen, met een nieuwe interpretatie van Volvo's iconische lichtsignatuur. Daarnaast zorgen een vernieuwde grille, een nieuw vormgegeven voorbumper, motorkap en voorschermen voor een nieuwe vertaling van Volvo's Scandinavische designfilosofie.

Aan de achterzijde zijn de EX40 en XC40 voorzien van nieuwe LED-achterlichten, een vernieuwde achterklep en een herontworpen achterbumper. De EC40 behoudt zijn karakteristieke achterzijde. Voor de XC40 zijn bovendien nieuwe 18-, 19- en 20-inch diamond-cut lichtmetalen velgen beschikbaar.

Interieur

Het interieur is voorzien van een nieuw en groter 11,2-inch display met een scherper beeld. Met Google Gemini, de nieuwste AI-assistent van Google, kunnen bestuurders op een natuurlijke manier met hun auto communiceren. Of het nu gaat om het plannen van een route, het vinden van interessante tussenstops of het beheren van berichten onderweg, Gemini begrijpt natuurlijke taal.

Daarnaast introduceert Volvo nieuwe premium bekledings- en decoropties. Voor het eerst kunnen XC40-klanten kiezen voor Arianne Cardamom lederen bekleding in combinatie met Brown Ash houten sierlijsten. Verder beschikt het interieur over vernieuwde sfeerverlichting en de keuze uit Black Ash of aluminium afwerkingspanelen voor een moderne uitstraling.

Veiligheid

Wanneer een potentiële aanrijding wordt gedetecteerd, kan de auto reageren door de bestuurder te waarschuwen of actief in te grijpen. Of het nu gaat om automatisch uitwijken in een noodsituatie of direct remmen met automatisch noodremmen: het systeem is ontworpen om op elk moment de veiligste reactie te ondersteunen.

Deze verbeterde veiligheidsmogelijkheden zijn mogelijk dankzij een nieuw software- en sensorplatform. Nieuwe front- en hoekradars, een nieuwe frontcamera, nieuwe achterste hoekradars, twaalf nieuwe ultrasone sensoren en vernieuwde parkeercamera's geven de auto een beter overzicht van zijn omgeving.

De vernieuwde architectuur maakt bovendien verschillende nieuwe en verbeterde veiligheids- en rijondersteunende functies mogelijk:

Door Opening Alert helpt fietsers en andere weggebruikers te beschermen door inzittenden te waarschuwen voordat een portier wordt geopend in het pad van naderend verkeer.

Pilot Assist is uitgebreid met ondersteuning bij rijstrookwisselingen en volgt de weg nog vloeiender, wat extra comfort biedt tijdens langere ritten.

De optionele 360°-camera beschikt voortaan over een 3D-weergave, waardoor parkeren en manoeuvreren op lage snelheid eenvoudiger wordt.

Prijs

Met een consumentenadviesprijs van € 40.995 en een fiscale waarde van € 39.825 is de Volvo EX40 voordeliger dan voorheen.